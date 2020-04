Un histórico del Manchester United reveló intimidades de su convivencia con David Beckham: “Encendía velas, quería paz y relajarse”

Una leyenda del Manchester United contó intimidades de su convivencia con Beckham (Shutterstock)

Con el paso del tiempo, David Beckham se transformó en una figura del fútbol mundial. Recordado por ser un mediocampista con una excelsa pegada con su pie derecho, el jugador inglés que también se destacó con la camiseta de su selección durante tres Mundiales y dos Eurocopas, se vistió con las mejores camisetas de clubes del fútbol en Europa.

Más allá de sus inicios en el Manchester United, Becks también fue uno de los Galácticos que jugó en la Casa Blanca del Real Madrid. También fue parte del AC Milán y del París Saint Germain, en una época donde el equipo parisino recién había comenzado su plan para ser un club exitoso. Ya retirado, el ex volante inglés se transformó en empresario y hoy es el presidente y dueño del Inter de Miami, una de las franquicia de expansión en la MLS.

Pero si regresamos a los orígenes de Beckham en el United, equipo con el que se consagró campeón en 12 oportunidades, entre ellas de la Champions League en 1999, un histórico compañero recordó cómo fue compartir por un tiempo la concentración con una de las grandes apariciones del fútbol en Inglaterra durante la pasada década del 90.

Ambos cosecharon 12 títulos en el United, incluída la Champions League de 1999 (Shutterstock)

“Me alojé con David Beckham durante unos seis meses, porque luego cada jugador pasó a tener su propia habitación. Tuve dos grandes problemas con Becks... Bueno, ¡él tuvo conmigo!”, señaló Gary Neville, el ex defensor del Manchester United, en diálogo con la cadena Sky Sports.

“Solía ​​acostarme a las 9 de la noche. Y me despertaba a las 5 de la mañana. Él se quedaba despierto hasta las 11 de la noche y quería levantarse a las 8 de la mañana. Así que esencialmente me mantenía despierto de 9 a 11 y luego lo levantaba a las 5 en la mañana, así que simplemente esa convivencia no estaba funcionando en absoluto”, recordó el ahora DT que hasta hace poco tiempo fue el seleccionador del equipo nacional femenino inglés.

Además de resaltar los conflictos que tuvieron a la hora de acostarse por las noches, Neville también se refirió a las diferencias entre ambos en la convivencia. “Él es la persona más limpia que conozco. Entra en su habitación, enciende velas, coloca fotos: todo tiene que ser absolutamente perfecto, ha sido así desde que tenía 18 años”, dijo uno de los futbolistas que compartió con Beckham la época dorada del Manchester de la mano de Sir Alex Ferguson.

“Yo, simplemente tiro todo por todas partes, así que simplemente no funcionó".

Beckham y Neville compartieron 10 temporadas en el Manchester United (Shutterstock)

Por último, Neville comparó sus formas de ser y dejó en claro que sus personalidades son muy opuestas. “Yo siempre estaba hablando, siempre discutiendo y él era todo lo contrario a eso. Escuchaba música, quería paz, querría relajarse y es todo el extremo opuesto del espectro de donde yo estaba”.

Ambos nacidos en 1975, Neville y Beckham compartieon el vestuario de los Diablos Rojos durante las 10 temporadas que el mediocampista se puso la camiseta del United. En ese tiempo, el club cosechó seis títulos de la Premier League y se posicionó como uno de los grandes clubes del mundo.

