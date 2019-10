Lejos de escaparle a la consulta, Guardiola respondió de manera contundente: “¿Cuántas veces he respondido esta pregunta? Puedo responderle de nuevo, pero ya sabés mi opinión sobre ello. En mi primera conferencia de prensa acá cuando llegué respondí esa pregunta. He respondido muchas veces y sigo con la misma opinión. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, pero no se quién va a ganar. Si ganamos, estaremos contentos. Si no, lo intentaremos la próxima temporada. Eso es todo”.