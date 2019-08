SU SUEÑO FRUSTRADO DE JUGAR EN RIVER

"No es que me corto las venas pero me hubiera gustado. De los sueños que uno tiene no siempre se cumplen todos. Me faltó eso y ser campeón con Cruz Azul en México. Trezeguet, que es muy amigo y siempre me llamó para ir a todos los clubes que fue, me quería llevar a toda costa. De chico era hincha de River pero no era de llamar yo para decir 'quiero jugar acá'. Me gustó ir más a la tribuna cuando acompañé una vez a mi hijo, que es gallina también".