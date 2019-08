Las diferencias no sólo se instalaron en el aspecto económico. Como formó parte del Real Madrid entre 1994 y 1999, y luego pasó al elenco albiazul, donde se retiró en 2006, Fernando Sainz advirtió que él jugó en una época "cuando el mundo no estaba tan globalizado". "No había redes sociales que marcaron un antes y un después en el deporte. Hoy las repercusiones de los jugadores son distintas y atípicas a las de mis tiempos. Ahora los futbolistas son compañías que reciben beneficios ajenos al fútbol", aseguró el ex defensor. "Era todo más familiar. Había repercusión mediática, pero no como ahora. Incluso los partidos no se veían en todo el mundo y hoy se ven en cualquier teléfono", añadió.