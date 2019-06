De la camada de figuras de la talla de Fernando Redondo, Clarence Seedorf, Mijatovic, Suker, Raúl, Morientes y Roberto Carlos, el ex central del Merengue reconoció que fueron tres los futbolistas que más lo han impresionado en sus días como defensor. El primero de ellos lo padeció como adversario: "Ronaldinho fue imparable. Sabiendo lo que iba a hacer en cada jugada, el tipo improvisaba y me dejaba boquiabierto. Era una locura. Yo me anticipaba a su jugada, pero siempre me dejaba pagando. Era imposible marcarlo, en su mejor época fue increíble".