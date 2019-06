No siempre ocurre que el hijo del presidente juegue en el club que dirige su padre. Tampoco que tenga el salario más bajo del plantel. Sin embargo, el caso de Fernando Sanz es llamativo por aquellas conversaciones privadas en las que era complejo discutir su remuneración. "Desde muy joven me casé y salí de casa muy pronto. No vivía con mi papá, pero siempre tuvimos una gran relación, tanto en su rol como presidente como en el de padre. Es una lástima que la gente de afuera no lo haya podido entender", desliza el ex central con el sabor amargo que le provocó volver al club de la Casa Blanca: "Me dolió ver cómo los simpatizantes del Madrid me aplaudieron cuando fui a jugar al Bernabéu con el Málaga. Me molestó porque ese reconocimiento no me lo dieron cuando yo estaba ahí. Fue raro".