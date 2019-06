"Tengo muchos amigos musulmanes. Me estaba cuestionando muchas cosas y empecé a investigar por mi propia cuenta. Recé una vez con ellos amigos y sentí algo distinto. Me encontré muy bien. Desde ese día he seguido. Hay que rezar cinco veces al día, es uno de los pilares del Islam. Es algo que hay que hacer. Es una religión que ha abierto mi mente y, tal vez, me hace mejor persona. Ha sido un buen cambio, porque yo no nací musulmán, aunque mi madre lo era", comentó el campeón del mundo con Francia en el Mundial 2018.