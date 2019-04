En este marco, el conjunto inglés debe enfrentar este martes al Barcelona por la revancha de los cuartos de final de la Champions League tras la derrota 1-0 en Old Trafford. Pogba será titular en el equipo de Ole Gunnar Solskjaer, quien en conferencia de prensa aseguró: "Por supuesto, el foco de Pogba está puesto en el Manchester United y en el partido de mañana en el Camp Nou. Ha tenido actuaciones fantásticas. No hay dudas de que jugará para el United. No nos debe preocupar demasiado".