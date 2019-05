Antes de conocerse esta noticia, Gustavo, el hermano de Paulo Dybala, sacó a la luz algunas de las internas y el malestar que reinaba en buena parte del plantel italiano. "Varios jugadores de Juventus están incómodos. No solo Paulo. No está cómodo y no será el único que se irá de Juventus", recalcó en diálogo con Radio Impacto.