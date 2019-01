Antes del partido correspondiente a la 27ª fecha del torneo, Marcelo se reunió en secreto con Frank Lampard, técnico del Derby. Sólo ellos saben qué ocurrió allí, aunque no hubo un punto de acuerdo. "No importa si es legal o no, si está bien o mal. Para mí es suficiente el hecho de que Lampard y el Derby County se hayan sentido molestos para demostrar que no actué bien. Hablé con Frank y me dijo que no respeté a su club. Yo no lo veo así, pero lo importante es cómo piensen él y su club", advirtió el entrenador de 62 años.