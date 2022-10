Liverpool ganó 1-0 y le sacó el invicto al Manchester City en un clásico caliente de la Premier League: Julián Álvarez entró en el final

Fue un partido caliente, polémico, intenso y que tuvo de todo. Liverpool venció 1-0 al Manchester City y le quitó su invicto en la presente temporada de la Premier League. El encuentro jugado en Anfield y que fue válido por la undécima fecha se definió en la parte final. Pero no todas fueron buenas para los locales ya que el portugués Diogo Jota se retiró en camilla y podría tener una grave lesión, a 38 días del inicio del Mundial.

El propio volante ofensivo portugués tuvo la primera de peligro para el Liverpool, pero el City respondió con dos llegadas de Erling Haaland, uno que no llegó a conectar en el área y otro que cabeceó y la pelota la contuvo Alisson.

Pep Guardiola no pudo creer que le anularan el gol a Foden (REUTERS/Phil Noble)

En el comienzo del complemento Mohamed Salah perdió un mano a mano con Ederson, que desvió al tiro de esquina. El ritmo no bajó y ambos buscaron romper el cero. El Liverpool con su dinámica y velocidad intentando por las bandas y el City con su juego por abajo producto del buen pie de sus mediocampistas.

Luego llegó la gran polémica del partido: Haaland recibió el pase en profundidad y cuando fue a buscar chocó contra Alisson, el rebote lo capturó Phil Foden quien convirtió, pero el gol fue anulado por una falta previa de Erling que le agarró la camiseta a Fabinho, en una jugada que fue invalidada a instancias del VAR. El fallo arbitral generó la bronca de todo el Manchester City, en especial su entrenador, Pep Guardiola, que tuvo gestos de desaprobación hacia el juez.

La bronca de Jürgen Klopp sobre uno de los asistentes arbitrales (REUTERS/Phil Noble)

Más tarde Salah metió un centro perfecto con la cara interna y Diogo Jota se lo perdió tras un cabezazo al lado del arco, que generó la furia de Jürgen Klopp. Luego Haaland definió en el área y Allison evitó la caída de su valla con una providencial tapada abajo.

A los 74 minutos Kevin De Bruyne buscó en el área tras un tiro libre, pero la pelota quedó en las manos de Allison, que sacó rápido y asistió a Salah pues el egipcio le ganó a João Cancelo y luego fue letal en su definición que puso en ventaja al equipo rojo.

El lamento de Diogo Jota que fue retirado en camilla (REUTERS/Phil Noble)

El clima siguió elevando su temperatura y Klopp fue expulsado por el árbitro Anthony Taylor después de que Bernardo Silva se enredara con Salah y los ánimos se desbordaron. El entrenador alemán reclamó tanto que recibió la roja. Antes de dejar el campo de juego discutió con uno de los jueces de línea.

En el quinto minuto adicional Diogo Jota asistió a Darwin Núñez, pero el portugués manifestó una molestia en su pierna derecha y quedó en el piso. La pelota la recuperó el City que no cortó el juego para que atiendan al lusitano y llegó la silbatina del público local. Tras un centro que controló Allison, el árbitro permitió el ingreso de los asistentes locales que atendieron a Jota. Luego de tres minutos recostado, el jugador fue retirado en camilla.

Primero pareció un calambre, pero el tema sería más grave. “Sintió un dolor real en el momento, pero no tengo idea de qué tan malo es. Si Diogo se queda tirado, no es bueno”, dijo Klopp. Por ahora el Liverpool no emitió un comunicado sobre su diagnóstico, pero en el seleccionado portugués a cargo de Fernando Manuel Costa Santos están en alerta a 38 días del inicio del Mundial de Qatar. Cabe recordar que N’Golo Kanté (Chelsea/Francia) y Reece James (Chelsea/Inglaterra) se perderán el Mundial por lesión. Este sábado otro alerta se generó con el brasileño Richarlison, quien se retiró en muletas en el partido del Tottenham.

Por último, Julián Álvarez ingresó en el minuto 88 en reemplazo de Ilkay Gündogan y el ex River Plate no tuvo posibilidades de mostrarse.

