Alarma en Ecuador: Byron Castillo se lesionó en el amistoso ante Irak y podría perderse el Mundial de Qatar

*El momento de la lesión de Byron Castillo

Ecuador empató 0-0 frente a Irak en un amistoso celebrado antes de publicar la lista de 26 futbolistas que irán al Mundial de Qatar que se anunciaría el lunes. Y, en el encuentro sufrió una mala noticia porque Byron Castillo se marchó lesionado a la media hora de juego luego de haber sido víctima de una dura infracción.

El defensor, que los últimos meses fue protagonista de una controversia que llegó a poner en riesgo la participación de la Tri en el gran certamen, fue a disputar una pelota por el sector derecho del ataque cuando recibió la falta del rival que fue al piso a disputar la pelota y enganchó su tobillo izquierdo. Al salir del campo de juego, tras ser atendido por los médicos, el jugador de 24 años que se desempeña en el León de México rengueó hasta llegar al vestuario.

A la espera de un parte médico que especifique su lesión, esta molestia ha activado las alarmas en el cuerpo técnico que conduce Gustavo Alfaro. Es que el debut de Ecuador en el Mundial de Qatar será el próximo domingo y por eso no hay tiempo para recuperaciones largas. Es así que esta desafortunada acción podría marginar a Castillo del gran torneo.

Cabe recordar que el lateral derecho ha estado envuelto en una polémica en base a su nacionalidad después de que la federación de Chile denunciara ante la FIFA que él es colombiano y que por lo tanto Ecuador lo había inscripto en los partidos de las Eliminatorias de manera ilegal. La FIFA, en dos ocasiones, rechazó las denuncias de la Roja y de Perú, que se sumó al reclamo. Pero luego el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) falló en contra de Ecuador, aunque confirmó su presencia en el Mundial a la vez que lo sancionó con la pérdida de tres puntos para las próximas Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Gustavo Alfaro durante el amistoso contra Iraq (Reuters)

La lesión de Castillo sucede justo después de que el embajador de Ecuador en Qatar anticipara que el jugador no estará en la lista definitiva que anunciará en las próximas horas Gustavo Alfaro. “Desgraciadamente no viene Byron Castillo. Sería el broche de oro que Byron venga y meta un gol, pero desafortunadamente, la noticia que tenemos es que no viene”, afirmó Pascual Del Cioppo en una entrevista al programa televisivo Hechos de Impacto.

De acuerdo con el diplomático, “es una decisión que ha tomado la Federación, lo más seguro que para evitar problemas futuros” con el jugador del León mexicano, protagonista de una batalla en los despachos entre Ecuador, Chile y Perú sobre la autenticidad de los documentos con los que fue registrado como ecuatoriano cuando, en realidad, habría nacido en Colombia.

