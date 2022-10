El show de gestos de Cristiano Ronaldo cuando fue reemplazado en el empate del Manchester United ante Newcastle

* El rostro de CR7 en el banco de suplentes

No la está pasando nada bien Cristiano Ronaldo en el inicio de la temporada 2022/2023, que en un mes tendrá su pausa por el Mundial de Qatar 2022. El portugués, de 37 años, apenas lleva dos goles convertidos, no siempre es titular y, cuando le toca comenzar los partidos, termina siendo reemplazado. Ocurrió en el empate 0-0 del Manchester United ante Newcastle por la Premier League: Erik Ten Hag lo cambió a los 16 minutos del complemento. Y dejó testimonio claro de su malestar.

Es que, cuando el cartel electrónico mostró su número, el luso dio inicio a un show de gestos de fastidio que pudo apreciarse en cámara en su totalidad. Ni siquiera cuando el brasileño Antony, tapando sus labios, intentó calmarlo en su camino al banco de suplentes, dejó de murmurar, o de menear su cabeza.

Eso sí, saludó a Marcus Rashford, su reemplazante, y tibiamente a Ten Hag, el orientador que tomó la determinación. Su arranque de furia parecía conducirlo hacia los vestuarios, pero al final se sentó en el banco, donde continuó haciendo gestos.

No es la primera vez que las diferencias entre Ten Hag y CR7 quedan en superficie. Si bien el ex Ajax procuró retenerlo, las actitudes del ex Juventus y Real Madrid, que intentó marcharse para jugar la Champions League, lo fueron desgastando. En la Europa League fue titular ante el Omonia, pero dilapidó varias oportunidades de gol (los Diablos Rojos ganaron 1-0). Y contra el Newcastle no estaba desarrollando un mal encuentro, pero la determinación del DT lo sacó de sus casillas.

Este nuevo cortocircuito se dio en un partido especial. Es que, en la previa, lo homenajearon por haber convertido su gol N° 700 a nivel clubes. Quien le entregó el reconocimiento fue Sir Alex Ferguson, leyenda del United, quien resultó vital en su llegada a Manchester y en apuntalarlo para que terminara de explotar, luego de sus primeros brillos en Sporting de Lisboa.

Noticia en desarrollo...