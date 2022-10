Preocupación en Uruguay: Cavani marcó dos goles para Valencia, pero salió en el entretiempo por una molestia

*Lo mejor del 2-2 entre Valencia y Elche

Edinson Cavani tuvo su estreno goleador en Valencia este sábado en el empate ante el Elche por la novena jornada de La Liga de España. El uruguayo brilló con dos goles en la primera mitad, pero en el entretiempo tuvo que ser reemplazado por un inconveniente físico que encendió las alarmas en el seleccionado de su país cuando queda casi un mes para el inicio del Mundial de Qatar.

En un principio se creyó que se trataba de una lesión en una de sus rodillas, por un vendaje que lució en el banco de los suplentes en la segunda mitad. Sin embargo, él mismo se encargó de explicar qué es lo que lo obligó a marcharse del terreno de juego: “No, no, no, la rodilla no. Es ahí un poco el tobillo, que se ha hinchado un poquito, pero bueno. Es cuestión de días, y ya estaremos nuevamente”, declaró en diálogo con Movistar Plus+ después del encuentro.

Con esto, Cavani buscó llevar calma, aunque a tan poco para el comienzo de la Copa del Mundo, cualquier dolencia es motivo de preocupación para los entrenadores de los combinados nacionales. El ex delantero del PSG y Manchester United es una fija en la lista que presentará Diego Alonso, aunque no es seguro que él o Luis Suárez vayan a ser utilizados como titulares en un plantel en el que hay artilleros como Darwin Núñez, del Liverpool.

Cavani llegó a Valencia esta temporada y lleva dos goles y una asistencia en cuatro partidos disputados (Getty Images)

Este fue el tercer partido que el goleador charrúa juega con la camiseta del Valencia, después de haberse tomado un tiempo largo en el último mercado de pases para definir su futuro. Hasta el momento no había anotado goles, incluso había fallado un penal, pero con sus dos tantos de este sábado contra el Elche en el empate 2-2 demostró que a sus 35 años sigue estando a la altura.

Uruguay debutará en Qatar el jueves 24 de noviembre ante Corea del Sur por la primera fecha del Grupo H. Luego, se medirá el lunes 28 contra Portugal y cerrará su participación en esa zona frente a Ghana el viernes 2 de diciembre.

