Simeone reveló las razones que lo llevaron a desestimar el fichaje de Cristiano Ronaldo para jugar en el Atlético de Madrid

Simeone habla de Ronaldo

Cristiano Ronaldo acaparó los flashes del último mercado de transferencias después de que trascendieran rumores y especulaciones sobre una posible salida del luso del Manchester United. Hasta el último día del período de fichajes, el portugués fue vinculado con varios poderosos de Europa entre los que destacaban el Manchester City, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Mucho se habló de su arribo al cuadro colchonero, clásico rival del Real Madrid, equipo en donde CR7 rompió todo tipo de récords durante sus nueve temporadas. Sin embargo, ahora fue el entrenador rojiblanco, Diego Simeone, el que rompió el silencio para explicar por qué no se llevó a cabo la negociación.

“La gente habla a veces para contar lo que quiere contar, no la realidad”, aseguró El Cholo en diálogo con Tigo Sports, al ser consultado por el momento en que el nombre del astro portugués estuvo emparejado con la entidad madrileña.

Simeone explicó por qué descartó el fichaje de Ronaldo (Reuters)

“Me dijo un pajarito que estuvo tentado de traer a Cristiano Ronaldo y otro me contó que incluso hablaron. Siempre le sufrió, cómo él a ti según ha reconocido muchas veces el propio Cristiano. ¿Le hubiera gustado tenerlo?”, le consultó el periodista al técnico de 52 años.

“Los pajaritos te contaron cualquier cosa lejana a lo que ha sucedido, la gente habla a veces para contar lo que quiere contar, no la realidad” afirmó el entrenador argentino y agregó: “Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid. Yo no vería jugando a Palermo o a Riquelme en River o a Ortega en Boca. Hay situaciones que son muy claras”.

Al mismo tiempo, recordó un episodio que vivió cuando el nombre del luso sonaba con fuerza en las puertas del Wanda Metropolitano: “Un hincha me gritó en un partido en la pretemporada, sin saber absolutamente nada de lo que estaba sucediendo pero sí por los rumores, una gran frase: ‘Cholo, cuidado, que la Champions no es a toda costa’. Me gustó porque es una reflexión muy sana, de hincha, de corazón y reflejando lo que sentía -yo- en su momento, más allá de no negar la historia de Ronaldo” .

Cristiano Ronaldo se quedó en el Manchester United (Reuters)

Por otra parte, Diego Simeone aprovechó para diferenciar lo que fue la llegada de Luis Suárez desde Barcelona a este caso en particular, aunque no dejó de destacar la calidad del ex futbolista merengue.

“No tengo duda de que Ronaldo volverá a hacer goles, no la bestialidad que ha hecho toda su vida, pero es imposible que se aleje si él mentalmente está fuerte como ha sido siempre para demostrar toda su fortaleza, jerarquía y el delantero que es”, sentenció.





