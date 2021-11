Tras un nuevo título con River Plate, Ponzio anunció su retiro: “La vengo estirando hace mucho, creo que llegó el final”

Luego de la consagración de River Plate que goleó 4-0 Racing y consiguió el título de la Liga Profesional, uno de las voces más buscadas en el Estadio Monumental fue la de Leonardo Ponzio quien volvió a jugar justo en el partido que definió el campeonato. El volante central de 39 años logró su título 16 con el club de Núñez e igualó a Ángel Labruna y Ricardo Vaghi como los jugadores con mayor cantidad de títulos con el Millonario.

“El destino es como estaba marcado. A este deporte no le puedo pedir más nada porque me dio todo, me permitió ser alguien dentro de esta sociedad donde uno trata de promulgar un idea y gracias a Dios con un final feliz”, dijo Leo.

Sobre la decisión de Gallardo de ponerlo justo en el encuentro en el que consiguieron el título, sostuvo: “Ël es muy pensante, tiene todos los detalles, va preparando todo. El partido fue intenso más allá de que el resultado fue otra cosa”.

Respecto de la cantidad de títulos que consiguió, indicó: “Sueño todos los los días, lo pasé al señor en un momento (señaló a Leo Astrada). Uno no nació acá, pero encontré un lugar donde me dejaron ser. Para un jugador como yo fue todo favorable porque soy el del sacrificio, que había que estar siempre predispuesto y el grupo es eso”.

Leonardo Ponzio alcanzó su título 16 en River Plate (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Al ser consultado sobre su futuro, dejó en claro que su retiro es inminente: “Estoy disfrutando este momento, ya vengo de muchos años que la estoy estirando. Creo que llegó el final. Chances siempre hay de seguir estirando porque me siento bien, pero entiendo también que hay que llegar a estos momentos. Hay que saber cuándo llega el final”. Su contrato termina a fin de año.

En la charla se sumó Enzo Pérez, quien reveló un encuentro de más de una hora entre ambos donde el mendocino le dijo que no se podía retirar en un estadio vacío por las restricciones de la pandemia. “Hace un tiempo tuvimos una reunión y le dije que se dejara de joder y que aguantara hasta donde podía. Por la pandemia no se podía ir con el estadio vacío. Le dije que se tenía que ir con el estadio lleno. Junto con Maidana son dos símbolos e ídolos del club”, contó Enzo.

“Por esa reunión que tuvimos le pregunté cómo estaba y por eso seguí jugando. Tener compañeros así son sostenes y lo importante es que todos vamos para un mismo lado. Gracias al grupo pude jugar tanto tiempo. Quedan tres partidos y tengo contrato hasta fines de diciembre”, aseguró Ponzio.

Ponzio, Pérez, Maidana y compañía son baluartes de Marcelo Gallardo, que consiguió su primer título de liga en el fútbol argentino luego de las consagraciones que tuvo en la Copa Argentina (2016, 2017 y 2019) y la Supercopa Argentina (2017 y 2019).

En otras oportunidades bajo la dirección técnica del Muñeco, River Plate peleó por títulos y estuvo muy cerca en el Torneo Final 2014 y en la Superliga 2019/2020. Pero esta vez, luego de su eliminación en la Copa Libertadores, el elenco millonario tuvo una racha que este jueves llegó a un invicto de 16 partidos con 13 victorias y 3 empates.

SEGUIR LEYENDO: