Julián Álvarez, la figura del River campeón de la Liga: el gol que todavía no pudo hacer y qué pasará con su futuro

Pisó el área, levemente volcado sobre la derecha, y no dudó: cruzó el remate, inapelable, para anotar el 2-0 y darle el golpe de gracia a Racing, que luego vio cómo la cuenta se estiraba hasta cuatro. Julián Álvarez, la figura de River Plate campeón de la Liga Profesional, también dijo presente en el partido de la consagración. Fue su gol N° 17 en el torneo en el que terminó de explotar, en el año en el que además fue campeón de la Copa América con la selección argentina.

“Creo que hicimos un gran trabajo todo este año, que no fue fácil con la pandemia. También tuvimos muchas adversidades que tuvimos que pasar. Sabíamos que iba a ser difícil, pero que teníamos que hacer lo nuestro para poder ganarle a cualquier rival. Todos los torneos me sentí protagonista, pero en este en particular más”, dijo el oriundo de Calchín, de 21 años, que está en la mira de grandes equipos de Europa, como Juventus (un enviado estuvo en el Monumental) y Real Madrid.

“Ahora quedan tres o cuatro y después se verá. Queremos terminar el torneo de la mejor manera. Tengo que mantener los pies sobre la tierra y eso es gracias al grupo que está para apoyarme; mi familia y mi representante”, se corrió de la discusión sobre su futuro inmediato, para paladear el presente dulce.

La influencia de Gallardo

“Hace tres años que estoy en el plantel y no solo le estoy agradecido al técnico, sino también a los jugadores de experiencia que tenemos”.

“Desde el día que subí traté de escucharlos y mirarlos a ellos que tienen una trayectoria muy grande. Traté de aprender como futbolista y como persona”

Cómo se convirtió en goleador

“Llegué a hacer los goles por el trabajo en el equipo. Todo lo que se trabajó en la semana se vio luego en los partidos”.

El gol que siempre soñó y todavía no logró anotar en Primera

“De chiquito solía hacer algún gol de rabona y mi hermano siempre me lo pide. Pero es difícil hacer un gol así”.

Las dificultades que le propuso el 2021 a River: brote de COVID-19 y lesiones

“No fue un año fácil y poder disfrutar con toda la gente en el estadio es algo muy lindo”.

Su gol predilecto en el título

“Me quedo con el gol a Boca por lo que significó y fue un quiebre. La asistencia contra Talleres también, porque fue ante un rival directo y era un momento difícil del partido”.

Qué le dejó su paso por la Selección

“Aprendí por estar con jugadores de mucha jerarquía y siempre trato de aprender para sumar”.

