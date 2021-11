Enzo Pérez confirmó que no jugará lo que resta del torneo y se refirió a la continuidad de Marcelo Gallardo en River

*El volante confirmó que no jugará lo que resta del torneo

River está a un paso de lograr el objetivo. El próximo jueves en el Monumental ante su gente, el equipo de Marcelo Gallardo podrá coronar su gran temporada en el duelo contra Racing. Sin embargo, en dicho compromiso no estará entre los once titulares Enzo Pérez, el ídolo que sufrió una luxación en el codo izquierdo, al igual que le ocurrió a Javier Pinola, y se perderá lo que resta del campeonato. Según informaron desde el departamento médico del club, el mendocino tendrá tres meses de recuperación. Y en las últimas horas se realizó unos análisis en profundidad para confirmar la gravedad de la dolencia.

“Hoy a la tarde, cuando vaya al entrenamiento me van a comunicar mejor lo que tengo, así que estoy esperando que lo vean los médicos y ahí tomaremos la mejor decisión posible”, dijo el volante en las inmediaciones de la clínica. Y completó: “No sé el tiempo de recuperación. Cuando le pregunté al médico en el banco, me dijo que me olvidara del campeonato. Así que ahí me cayó un poco la ficha, por eso mi llanto”, continuó.

“Estamos fuertes. Hay una estadística que dice que hubo 26 lesiones en 26 partidos jugados, pero siempre ponemos por delante al grupo y siempre pudimos sacar estas situaciones adelante”, reveló el ex Estudiantes y confirmó que mantuvo un diálogo con Gallardo: “Sabe que soy temperamental, pero tanto él como el resto de los chicos se preocuparon mucho cuando me vieron en el banco. Apenas caí, me di cuenta de que el codo no estaba bien y por eso pedí el cambio”.

Además, Enzo se refirió a la posibilidad que le surge a Ponzio para ocupar su puesto: “No sé a quién va a poner Marcelo (Gallardo), pero Leo es nuestro capitán y si le toca a él seguramente lo hará muy bien”.

Por otro lado, el referente de La Banda se refirió al futuro de Napoleón, a quien se le termina el contrato con el club en diciembre y se perfila como uno de los principales candidatos para asumir en la selección de Uruguay. “Es como cuando nos vienen a buscar a nosotros, creo que él tomará la decisión después del torneo. No he hablado de este tema con él, porque no se lo pregunté. Obvio que estamos todos ansiosos, porque soy parte de River y como hincha me gustaría que se quede, pero esa es una decisión que tomará con su cuerpo técnico”.

Las cámaras de la transmisión a cargo de Fox Sports Premium tomaron el preciso momento en el que el mediocampista de 35 años rompió en llanto en el banco de los suplentes, segundos después de haber sido reemplazado por Bruno Zuculini. No es la única baja sensible que sufrirá Marcelo Gallardo de cara al clásico como local del próximo jueves ante Racing. En dicho encuentro, tampoco podrán jugar Milton Casco ni Bruno Zuculini por acumulación de tarjetas amarillas. De esta manera, crecen las chances de que Leonardo Ponzio vuelva al elenco titular.

