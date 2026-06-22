Colombia

Gustavo Petro insistió en que hubo presentado irregularidades en las elecciones presidenciales: “Me dijeron loco y antidemocrático”

El mandatario colombiano sostuvo que hubo inscripciones irregulares de cédulas que habrían alterado la lista de votantes habilitados en una mesa, y agregó que su solicitud de una auditoría interna no fue atendida por las autoridades electorales

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El mandatario colombiano sostuvo que existe un “delito contra el voto” tras denunciar posibles alteraciones en los formularios electorales - crédito Juan David Duque/Reuters
El mandatario colombiano sostuvo que existe un “delito contra el voto” tras denunciar posibles alteraciones en los formularios electorales - crédito Juan David Duque/Reuters

Un día después de la segunda vuelta presidencial en Colombia, que dejó como ganador al candidato Abelardo de la Espriella, el presidente Gustavo Petro utilizó nuevamente sus redes sociales para denunciar presuntas irregularidades que se produjeron durante la jornada electoral del 21 de junio de 2026.

En una extensa publicación hecha en la red social X, el mandatario colombiano recordó que, días previos a las elecciones presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta, había pedido una auditoría interna del software electoral a las autoridades electorales, tema que no fue avalada por las entidades.

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Le pedí al registrador, y al procurador la acción positiva a mi solicitud, que permitieran la auditoría técnica del software antes de primera vuelta y en segunda vuelta demandé que se recuperara inmediatamente el candado Hash y la estampilla del tiempo, para asegurar que no se cambiarán los formularios E14 después de subirlos, tal como se hizo en mi elección”, indicó inicialmente el jefe de Estado en su publicación.

Sin embargo, señaló que su petición, al no ser tenida en cuenta, derivó en lo que señaló como las pruebas que habrían determinado en las falencias del software electoral.

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Pues me dijeron loco y antidemocrático, cómo si la transparencia electoral fuera cosa de violentos que quieren incendiar el país. Lo que incendia es la falta de transparencia electoral”, recalcó.

Según su versión, “muchos formularios E14 fueron cambiados” después de ser subidos a las plataformas oficiales y se retiraron mecanismos de verificación para alterarlos, algo que el presidente consideró como “un delito contra el voto”.

“Aquí se demuestra que muchos formularios E14 fueron cambiados después de subirlos y que efectivamente, contrario a lo que dijo el registrador, quitaron la estampilla del tiempo y el candado Hash de los algoritmos para cambiarlos premeditamente y desde las oficinas de los hermanos Bautista”, mencionó el presidente, en referencia a los propietarios de la multinacional Thomas Greg and Sons.

En su escrito, Petro planteó un conteo digital de 122.000 formularios E14, junto con un fortalecimiento de los llamados testigos digitales; así mismo, arremetió contra el registrador Hernán Penagos, al considerarlo como el responsable de causar “una gran herida en lo profundo del corazón de Colombia”.

“Creyeron que somos brutos y olvidaron que con nosotros está la ciudadanía del siglo XXI y no la del siglo XIX, en la que aún está la registraduría haciendo trampas para amigos políticos por dinero, pero que no pensó que esa práctica iba a llegar a la pérdida total de la soberanía nacional (...) el software de los hermanos Bautista tal como dijo la sentencia del consejo de estado del año 2018, desacatada, es vulnerable a acciones internas y externas contra el voto”, denunció.

Adicionalmente, el mandatario colombiano insistió en que la reforma al código electoral debe ser prioridad para el gobierno de su sucesor. “Un acuerdo nacional implica la reforma profunda del sistema electoral colombiano para garantizar la transparencia y la soberanía, lo demás es traicionar la idea inicial por la que se fundó la república”, propuso.

Modificación del censo electoral, según Petro

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro reveló el contenido de la solicitud expuesta a las entidades electorales, en la que advierte que hubo una “presunta existencia de inscripciones irregulares de cédulas” realizadas mediante el Formulario E-3.

Según el mandatario, esas inscripciones habrían incidido en la conformación del censo electoral y, como consecuencia, en la elaboración del Formulario E-10 de esa mesa, con posible afectación de la relación de ciudadanos habilitados para votar.

“Procede dejar constancia de hechos que puedan tener incidencia sobre el censo electoral y ameriten verificación por parte de las autoridades electorales competentes”, expresó el jefe de Estado.

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