Andy Murray dilapidó siete match points y perdió un partido insólito

Andy Murray no logró convertir siete match points en lo que fue una dolorosa derrota contra el germano Dominik Koepfer en la primera ronda del Masters de París. Después del partido, el ex número uno del tenis mundial reconoció que no merecía ganar por haber fallado tanto en ocasiones decisivas.

El británico que hoy se ubica en el escalón 144 del ranking ATP había recibido una invitación para participar del torneo del que se despidió luego de su presentación de este lunes. Fue 6-4, 5-7 y 7-6 (9/11) en favor del alemán de 27 años que había llegado hasta aquí gracias a la lesión del estadounidense Jenson Brooksby, quien se retiró con dolores abdominales horas antes del partido.

Murray, favorito de los fanáticos perdió el primer set pero se recuperó en el segundo para desatar la ovación del público. El tercero fue un duelo emocionante con el escocés salvando tres puntos de quiebre en el 0-40 en el 3-3. Pero no tuvo suficiente fuerza para lograr la remontada y dilapidó siete match points.

Dominik Koepfer, el alemán que le arrebató el triunfo a Murray (Reuters)

Dos de esos puntos que le hubiesen otorgado la victoria se les escaparon cuando Koepfer sirvió para quedarse en el partido en 4-5 y los restantes cinco más en el épico tie-brak. Allí, el alemán mostró lo que debía hacerse con un punto de partido a favor y cuando lo tuvo, no falló para imponerse 11-9.

Murray hizo una evaluación brutal de su desempeño: “Lo que más me decepcionó fue la forma en que jugué esta noche, para ser honesto. Hice las cosas muy bien para ponerme en posición de ganar el partido, pero no creo que mereciera ganar. Obviamente tuve un montón de oportunidades al final para hacerlo, pero la forma en que estaba jugando esta noche no era lo suficientemente buena”.

Anteriormente, el británico Cameron Norrie celebró su victoria número 100 en el ATP Tour, al superar al argentino Federico Delbonis 6-2 y 6-1. El de 26 años ha subido al puesto 13 en el ranking habiendo comenzado el año 71 en el mundo.

El mejor momento del zurdo nacido en Sudáfrica llegó cuando ganó el prestigioso título de Indian Wells el mes pasado. Ahora, reconoció que es un serio candidato para la final ATP de final de temporada en Turín, Italia, del 14 al 21 de noviembre para los ocho primeros en la clasificación: “Siempre es un objetivo estar en la mezcla para algo así”.

En París todos aguardan por la presentación de Novak Djokovic, que jugará por primera vez desde que Daniil Medvedev arruinó sus sueños de una barrida de Grand Slam en la final del US Open en septiembre y advirtió el domingo que la falta de partidos es su mayor preocupación. El jugador de 34 años, quizás también con un ojo puesto en la final de la Copa Davis, también está jugando dobles en París: Él y Krajinovic vencieron a la pareja australiana Alex de Miñaur y Luke Saville para avanzar a la segunda ronda.

Con información de AFP