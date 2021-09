“No le voy a mentir a los bosteros”: Lisandro López se sinceró tras volver a la titularidad y ser clave en el triunfo de Boca sobre Atlético Tucumán

* Las declaraciones de Lisandro López tras el triunfo

Lisandro López perdió terreno en su batalla por la titularidad en Boca y quedó relegado ante las figuras de Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Carlos Zambrano. La presentación en Tucumán ante Atlético le abrió la puerta para estar desde el primer minuto después de casi un mes y fue clave en la victoria por 2-1: anotó el gol que abrió el marcador y luego señaló en contra el descuento del Decano.

“Estoy feliz por los tres puntos. Eso no me lo saca nadie, la felicidad por ganar en una cancha difícil. Contento por el gol, me voy un poco triste por el gol que hice en propia meta: le pido disculpas a todos mis compañeros y a todos los bosteros. No la veo y me sorprende”, relató en diálogo con ESPN luego del triunfo que le permitió al Xeneize sostener el invicto de la era Battaglia que ya acumula cuatro ganados y dos empates.

El defensor de 32 años, que arribó al club a comienzos del 2019, acumula 12 presentaciones este año por el torneo local y había sido titular por última vez el 8 de agosto pasado en la igualdad 1-1 ante Argentinos Juniors. El marcador central sufre por la falta de minutos, una sensación que no ocultó tras este duelo contra el Decano: “Muy contento por volver a jugar, me falta ritmo futbolístico. Es normal por no jugar. Entreno para eso, entreno siempre para estar, para jugar”. En esta ocasión, estuvo desde el inicio con Izquierdoz y en el complemento compartió la última línea con Rojo, quien reemplazó al Cali en el entretiempo.

“Seba lo sabe bien, que estoy para cuando me necesite. No le voy a mentir a los bosteros: me mata no jugar, me mata sentarme en el banco y ver a mis compañeros dejando todo. Es lo que me toca hoy. Lo hago con mucho respeto, mucho trabajo y muy feliz por volver a jugar”, se sinceró. El gol que gritó contra Atlético es el noveno que marca con la camiseta del Xeneize, el segundo en este 2021 tras haber marcado en el empate 1-1 frente a Sarmiento de Junín en marzo pasado.

