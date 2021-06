Insólito final de la clasificación del GP de Azerbaiyán: dos accidentes permitieron a Charles Leclerc firmar otra pole para Ferrari

Nuevamente el monegasco Charles Leclerc se ha quedado con la pole position. El joven piloto de Ferrari, que venía de quedarse con la clasificación en Mónaco, hizo lo propio en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, la sexto carrera del Mundial de la Fórmula 1. “Pensé que había dado una mierda de vuelta, para ser sincero”, comentó un Leclerc que se vio favorecido por dos accidentes que decretaron la bandera roja en el circuito urbano de Bakú.

El hombre estrella de la Scuderia firmó este sábado la novena pole de su carrera en la élite del automovilismo al cubrir los 6.003 metros de la pista en 1:41.218, 232 milésimas menos que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá segundo, por delante de su rival holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial con cuatro puntos de ventaja sobre el británico.

Cuando los pilotos de la Q3 buscaban su último tiempo, Yuki Tsunoda y Carlos Sainz se accidentaron (por separado) en la misma curva. La bandera roja le permitió a Leclerc, compañero del español en Il Cavallino Rampante, quedarse con la pole.

Charles Leclerc se quedó con la pole position en el circuito urbano de Bakú (Foto: REUTERS)

“Pensé que había dado una mierda de vuelta, para ser sincero, porque cometí errores en dos o tres curvas; pero le cogí el rebufo a Lewis en el último sector y eso me ayudó. No he visto el accidente de Carlos (Sainz), pero espero que todo esté en orden. Siento muy bien esta pole, pero ha sido con otra bandera roja. La verdad es que hubiese preferido haberla logrado de una manera más normal“, admitió el piloto de 23 años, que es sexto en el Mundial, con 40 puntos.

Atrás ya quedó su contratiempo de Montecarlo, donde un día después de ser profeta en su propia tierra no pudo presentarse en la parrilla por una avería en un palier. Fue una calificación realmente insólita, con cuatro banderas rojas y dos de ellas en la primera ronda: Lance Stroll (Aston Martin) y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) fueron los eliminados en la Q1, mientras que en la Q2 la tercera bandera roja la provocó el australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

La última le permitió a Ferrari quedar por delante de Mercedes, que ya había mostrado dificultades desde el viernes, cuando el mexicano Checo Pérez dominó los entrenamientos libres. Hamilton había pasado del undécimo tiempo, cinco puestos por delante de Valtteri Bottas. Pero este sábado ambos revirtieron la situación y quedaron en posiciones favorables para poder avanzar puestos en un trazado que combina largas rectas con zonas más estrechas y sinuosas.

RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE AZERBAIYÁN DE F1 2021 :

1. Charles Leclerc (FERRARI) 01:41.218

2. Lewis Hamilton (MERCEDES) + 00.232

3. Max Verstappen (RED BULL) + 00.345

4. Pierre Gasly (ALPHATAURI) + 00.347

5. Carlos Sainz (FERRARI) + 00.358

6. Sergio Pérez (RED BULL) + 00.529

7. Yuki Tsunoda (ALPHATAURI) + 00.993

8. Fernando Alonso (ALPINE F1 TEAM) + 01.109

9. Lando Norris (MCLAREN) + 00.529

10. Valtteri Bottas (MERCEDES) + 01.441

11. Sebastian Vettel (ASTON MARTIN) + 01.006

12. Esteban Ocon (ALPINE F1 TEAM) + 01.055

13. Daniel Ricciardo (MCLAREN) + 01.340

14. Kimi Räikkönen (ALFA ROMEO RACING) + 01.369

15. George Russell (WILLIAMS) + 01.540

16. Nicholas Latifi (WILLIAMS) + 01.910

17. Mick Schumacher (HAAS) + 02.940

18. Nikita Mazepin (HAAS) + 03.020

19. Lance Stroll (ASTON MARTIN) -

20. Antonio Giovinazzi (ALFA ROMEO) -

