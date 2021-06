Gracias a un gol olímpico del primo de un futbolista de River, Sarmiento dio el golpe y le ganó a Boca la final del Torneo de Reserva

El compacto de la final de la Reserva entre Boca y Sarmiento

Sarmiento dio el golpe en cancha de Banfield y le ganó 2-1 a Boca la final del Campeonato de Reserva. El equipo de Junín se consagró por primera vez en la historia en la categoría frente al que era claro favorito. Federico Paradela, primo del mediocampista de River José, fue el autor del tanto definitivo (olímpico) que le dio el trofeo al Verde. En la instancia pasada había convertido ante el Millonario en lo que fue el 2-0 por la semifinal.

El Xeneize había arrancado con el pie derecho por el tanto de cabeza de Luis Vázquez, máximo artillero del certamen, que anticipó en el primer poste y gritó su gol número 14 en 10 encuentros disputados. Pero el ex Patronato pasaría de héroe a villano en el complemento. Los dirigidos por Sebastián Battaglia no consiguieron ampliar la diferencia y un descuido en la última línea propició el empate de Sarmiento a través de Julián Brea, quien la bajó de pecho y remató ayudado por un desvío en Bernardi.

Los de la Ribera reaccionaron y fueron en busca del segundo para desnivelar, aunque nuevamente los de Junín golpearon por la misma vía que había sacado ventaja Boca al principio. Un tiro de esquina cerrado de Paradela (máximo goleador de Sarmiento en el certamen con 9 conquistas) no fue desviado ni por Morán ni por Bernardi en el primer palo, Vázquez no pudo rechazar y su pifia descolocó al arquero Ramiro García, quien no pudo ofrecer oposición. Gol olímpico al minuto 34 del segundo tiempo.

A Boca se le escapó el título en la última presentación

En los segundos finales se convirtió en figura el arquero Joaquín Cabrera, con un par de intervenciones trascendentales. Primero desvió un cabezazo de Sandez que se estrelló en el travesaño e instantes después tuvo una doble tapada ante un tiro libre del propio Sandez a quemarropa y en el rebote a Franco Cáceres. El guardameta de los juninenses le bajó la persiana a su valla y selló el título.

Sarmiento, que había igualado 2-2 ante Boca en la fase regular (terminó tercero detrás del Xeneize y Newell’s en la Zona B) en el predio de Ezeiza, venía de derrotar a River en las semifinales y a Argentinos Juniors en los cuartos. Vale remarcar que los bonaerenses no contaron con su dupla central titular por haberse contagiado de COVID-19 y la misma fue compuesta por Manuel García, volante central natural, y Joel Morán, zaguero suplente.

“Sarmiento tuvo mucha humildad, sacrificio, esfuerzo, compromiso desde lo humano. Esto da orgullo, mucha felicidad. Estos chicos generaron un vínculo con la gente porque de local ganamos e hicimos muchos goles. Atrás de uno de los arcos la gente venía a ver desde la calle aunque no se podía”, manifestó el entrenador Martín Funes, quien remarcó la relevancia del triunfo pero también aclaró que su trabajo es formar a los chicos para que lleguen a Primera.

Quien también habló tras el encuentro fue Federico Paradela, quien le envió un mensaje a su primo José: “Me dijo que le meta. Mañana voy a andar a caballo con él, espero que se pague un asado”. El próximo lunes comenzará la pretemporada con el plantel profesional dirigido por Mario Sciacqua, quien ya lo hizo debutar, y el goleador compartió sus dos sueños: “Afianzarme en la Primera del club y jugar en la Selección”.

Formaciones:

Boca: Ramiro García; Eros Mancuso, Renzo Giampaoli, Nicolás Valentini, Agustín Sandez; Rodrigo Montes, Kevin Duarte, Gabriel Vega; Aaron Molinas; Exequiel Zeballos y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia

Sarmiento de Junín: Joaquín Cabrera; Carlos Moyano, Manuel García, Joel Morán, Gabriel Díaz; Federico Paradela, Lisandro Focareta, Julián Brea; Eric Lescano; Joaquín Gho y Luciano Gondou. DT: Martín Funes

Estadio: Florencio Sola (Banfield)

Instancia: final del Campeonato de Reserva

