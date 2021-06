La lista de prescindibles de Boca: 14 jugadores que podrían decir adiós en breve

La "lista negra" de Román en el próximo mercado de Boca

En Boca tacharon el principal objetivo que se trazaron este año: clasificarse a los octavos de final de la Libertadores. Sin embargo, tras la eliminación en la semifinal con Racing por Copa de la Liga Profesional, siguen ardiendo las líneas telefónicas por posibles llegadas y partidas dentro del plantel.

Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo tienen claros los puestos a reforzar. Un lateral derecho (no habría que descartar dos), un mediocampista (está avanzada la gestión por Esteban Rolón) y uno o dos centrodelanteros (está al caer Nicolás Orsini de Lanús y otro de estirpe internacional). Claro que ante las inminentes despedidas de varios jugadores, estarán atentos para cubrir baches en distintos sectores de la cancha. Este puede llegar a ser el mercado más fuerte del Consejo de Fútbol desde su arribo.

Hay un total de 14 futbolistas que pueden dejar el club en la ventana invernal que se aproxima. Unos quedarán libres, otros serán ofrecidos en operaciones por incorporaciones y algunos tienen ofertas y pretenden ser vendidos.

Agustín Rossi: llegó una oferta por él del Udinese que fue considerada insuficiente por el club. Los italianos lo tienen en carpeta desde hace rato, pero no son los únicos. El ex Chacarita y Lanús recibió sondeos informales desde Brasil, España, Suiza, Bélgica e Inglaterra. No quiere ser más suplente (pese a que tuvo continuidad en el último tramo) y buscará nuevos horizontes siempre y cuando no vendan a Andrada. Tiene contrato hasta junio de 2023.

¿Seguirán Andrada y Rossi? Hay ofertas por ambos arqueros sobre la mesa

Esteban Andrada: las propuestas que llegaron por él no estuvieron ni cerca del monto de la cláusula de rescisión (25 millones de dólares). Se habló de una oferta rechazada a Rayados de Monterrey y ahora suena en el Olympique de Marsella y el Lille de Francia, que acaba de desprenderse de su arquero Mike Maignan (firmó en el Milan). No fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección, algo que puede hacerle perder valor. El disgusto que pasó en Ecuador (quedó aislado 8 días tras ser positivo de coronavirus) fue un antes y un después para su entorno. Cree que llegó el momento de partir del club.

Julio Buffarini: tema terminado desde hace rato para el Consejo de Fútbol. “Con Julio hemos hablado y él nos expresó que había hablado con su familia. Que estaban preocupados por la inseguridad del país. Entendemos su decisión”, declaró Riquelme tras el último Superclásico. El cordobés fue utilizado por Russo en los últimos partidos (no contra Racing) y es difícil que haya marcha atrás. Se irá libre el 30 de junio.

Leonardo Jara: otro de los futbolistas a los que se le vence el contrato a fin de mes. Su nivel no terminó de conformar nunca al cuerpo técnico y CDF, por ese motivo no le ofrecieron extender el vínculo. Lo más probable es que se aleje de la institución a menos que sea considerado recambio del lateral derecho que vayan a contratar en el mercado.

Emmanuel Mas: está muy bien considerado por Russo y el grupo, pero su profesionalismo no le aseguraría la continuidad. Con Frank Fabra como titular indiscutido para el DT, el juvenil Agustín Sandez haciendo sus primeras armas y la chance de concretar la llegada de algún lateral izquierdo (gusta Elías Gómez de Argentinos Juniors) tendría las horas contadas. Queda en libertad de acción el 30/6 y ya hay rumores que lo vinculan a Vélez.

Lisandro López: “Yo me enojo porque quiero jugar siempre. El que decide es Miguel y yo lo respeto mucho. Nunca dije que me iba a ir ni nada, estoy muy feliz y contento en Boca”, declaró el central tras la goleada ante The Strongest. Lo cierto es que si bien es valorado por el cuerpo técnico y la directiva, ambos priorizan al peruano Carlos Zambrano. Pese a su buen nivel al lado de Izquierdoz, su no titularidad podría llevarlo a despedirse si se presenta una oferta tentadora. Ya lo advirtió su agente.

Capaldo puede llegar a armar las valijas en breve: lo quiere el Salzburgo austríaco (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Nicolás Capaldo: el club que pugna por contar con sus servicios es el Salzburgo de Austria, campeón de su liga que disputará la Champions League la temporada que viene. Al pampeano lo seduce la idea de jugar en el fútbol europeo, pero las primeras conversaciones con los austríacos no llegaron a buen puerto. Se estima que puede haber acuerdo por una cifra cercana a los 5 millones de euros, aunque desde la Ribera pretenden quedarse con un porcentaje del pase.

Gonzalo Maroni: se había ganado la titularidad e incluso presenció el Superclásico de marzo por Copa de la Liga. Sin embargo su irregularidad en el nivel le quitó oportunidades y pasó a ser prescindible para Russo (ante Racing no ingresó en buena forma). Suena como posible candidato a participar en la operación por Orsini y sería cedido a Lanús. Otros clubes también consultaron por él.

Agustín Obando: el otro futbolista implicado en la propuesta al Granate por Orsini. Sumó minutos y es ponderado como buena alternativa por la banda izquierda del mediocampo. En el Consejo no ven con malos ojos que pueda sumar minutos y experiencia en otra institución para regresar con más espalda. Disponible para cesión.

Exequiel Zeballos: el Changuito es una de las últimas grandes apariciones de la cantera. Figura en la Reserva de Sebastián Battaglia, cosechó un puñado de partidos en Primera y mostró su calidad. Tal vez fogueándose en otro equipo pueda explotar su potencial y retornar fortalecido. No es seguro que se aleje, pero es tenido en cuenta como opción para ser incluido en alguna operación.

Sebastián Villa: uno de los más requeridos en los últimos mercados. Sin embargo, nunca se terminó de formalizar algún interés digno de ser evaluado por el Consejo de Fútbol. Sonó en Brasil pero le apunta a Europa. En las próximas semanas vendrán a la carga por él y, si a Riquelme y compañía les cierran los números para las arcas del club, es probable que el colombiano atraviese la puerta de salida y deje varios millones.

Mauro Zárate rescindirá su contrato con Boca en los próximos días

Mauro Zárate: el delantero de 34 años decidió poner fin a su etapa en Boca. Ante la falta de protagonismo, había amagado con alejarse a principios de año, pero luego de una charla con Russo se convenció de seguir. Con el contrato próximo a vencerse, les comunicó la semana anterior a sus compañeros que dirá adiós. Ya fue sondeado por equipos argentinos (Racing es uno) pero se inclinaría por jugar en el exterior (MLS).

Cristian Pavón: existe un firme interés del Olympique de Marsella dirigido por Jorge Sampaoli (lo llevó al Mundial de Rusia 2018) y surgió un posible canje por Darío Benedetto. Por el momento, solamente un rumor. Kichan se readaptó al Mundo Boca y está cómodo, pero no ve con malos ojos alejarse ante una oferta potable. La relación de sus representantes con el CDF está rota. También podía llegar a volver a la MLS.

Franco Soldano: su segundo préstamo se termina a fines de junio y Boca no hará uso de su opción de compra valuada en 5 millones de euros. El cordobés volverá a Olympiakos de Grecia y el Consejo de Fútbol buscará otras opciones en el mercado para aportarle a Russo en la delantera.

SEGUIR LEYENDO: