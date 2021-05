El emotivo minuto de silencio del Moto GP tras la muerte de Jason Dupasquier

El campeonato más importante del mundo de motociclismo rindió un minuto de silencio en memoria del piloto suizo Jason Dupasquier, quien esta mañana falleció como consecuencia de las graves heridas que le produjo el terrible accidente que se pudo ver ayer durante la segunda clasificación para el Gran Premio de Italia de Moto3.

Sobre el comienzo, a las 13:45 horas del suelo europeo se guardó un minuto de silencio en su memoria en la parte delantera de la parrilla de MotoGP con el italiano Valentino Rossi y el español Marc Márquez a la cabeza.

En un comunicado, la organización solicitó que “los pilotos de la categoría de MotoGP y los directores de equipo se acerquen únicamente a la parte delantera de la parrilla. El resto del personal de la parrilla deberá permanecer en sus lugares habituales”.

El emotivo minuto de silencio se realizó en la previa del GP de Italia del Moto GP (Reuters)

Además de que el equipo al que pertenecía el piloto suizo, Prüstel GP “estará representado en la parte delantera de la parrilla por el resto del personal que se encuentra en la pista”.

“Los equipos de otras clases pueden guardar el minuto de silencio delante de sus boxes o en otros lugares del pit lane”, explicó la nota difundida por los organizadores del campeonato tratando de resguardar los protocolos de seguridad impuestos por el COVID-19.

Con la KTM de Jason Dupasquier y su dorsal “50” al frente, se presentó un rótulo en el que se podía leer “Jason Always in our hearts” (Jason siempre en nuestros corazones) sujetado por su equipo y todos los pilotos de MotoGP tras ellos en muestra de respeto, se cumplió con el homenaje que concluyó con un sentido aplauso de todos los participantes.

El accidente de Jason Dupasquier

El piloto suizo de Moto3 sufrió un accidente el sábado en la sesión de calificación del Gran Premio de Italia y murió este domingo a los 19 años. “Pese a los esfuerzos del equipo médico del circuito y de todos los que se ocuparon luego del piloto suizo, el hospital (Careggi, de Florencia) anunció que desgraciadamente Dupasquier ha fallecido”, precisó un comunicado del Mundial de Motociclismo.

El hospital, por su parte, confirmó a la agencia AFP que fue “sometido en la noche (del sábado al domingo) a una cirugía torácica para una lesión vascular” tras sufrir “graves lesiones cerebrales”. Dupasquier se cayó entre las curvas 9 y 10 del circuito de Mugello, en los últimos instantes de las clasificaciones del sábado.

Según las imágenes de televisión, tras la caída y las declaraciones de los otros pilotos implicados (el japonés Ayumu Sasaki y el español Jeremy Alcoba), fue tocado por al menos una moto, antes de caer sobre la pista. Tras unos cuarenta minutos de intervención de los médicos en el lugar, el suizo, “politraumatizado y en estado grave” pero “estable” fue trasladado en helicóptero médico al centro de traumatología del hospital Careggi.

El último piloto fallecido durante un Gran Premio de motociclismo había sido el español Luis Salom, en la Moto2 en el Gran Premio de Cataluña de 2016.





