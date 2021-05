Marcelo Gallardo contó el plan anti Boca que ideó en su viaje a Barranquilla y lanzó una fuerte crítica por el contexto en el que jugaron ante Junior: “No fue normal”

Marcelo Gallardo destacó el empate logrado sobre la hora ante Junior en Colombia, aunque lamentó el contexto en el que debieron jugar (REUTERS/Daniel Munoz)

Como suele ocurrir, Marcelo Gallardo fue muy directo en la conferencia de prensa. Si bien valoró que River haya logrado un empate sobre la hora ante Junior de Barranquilla, que le permite mantener la diferencia con su rival de turno y seguir en puesto de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el Muñeco no esquivó la pregunta cuando lo consultaron por el clima hostil que tuvieron que afrontar desde su llegada a Colombia, debido a los problemas socio-políticos a los que se enfrenta el país vecino.

“Si bien era un momento complejo porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando, sabíamos que íbamos a venir a jugar intentando que nos den las garantías necesarias. Porque no es normal venir a jugar un partido en una situación tan inestable como la que está viviendo el pueblo colombiano. No fue normal ni en la previa ni durante el partido, y quienes estuvieron presentes tienen que decir que se jugó en una situación muy incómoda, con humo de gases lacrimógenos durante varios momentos del partido, escuchando estruendos y estallidos de afuera. Fue una situación anormal en todo sentido. Entonces no podemos mirar para otro lado. Dentro de esas circunstancias se jugó el partido”, fustigó el Muñeco.

El estratega de River dispuso de un once inicial plagado de suplentes y juveniles, como parte de un plan para llegar con menos cargas físicas de cara al Superclásico ante Boca del domingo en la Bombonera, por los cuartos de final de la Copa de La Liga. Sin embargo, Gallardo aclaró que “la prioridad eran los dos partidos”. Y lo explicó: “Principalmente era tratar de venir a Barranquilla y sacar un buen resultado. No perder esa ventaja que teníamos de haberle ganado a Junior de local y tener la posibilidad de hacer un partido largo y gestionar los minutos. Estando en partido nos permitió empatar un juego muy difícil. Dentro de lo que fue y lo que se vivió, creo que el resultado termina siendo justo, pero también es anecdótico, porque de todas maneras uno no se va contento bajo las circunstancias en las que hemos jugado hoy”.

Gallardo también contó por qué puso un doble nueve en la ofensiva, con Girotti y Fontana: “Lo que busco son características. Fontana no es un 9 de referencia, sí Girotti, que tiene otras características. Lo que busqué fue gestionar minutos de la mejor manera posible, sabiendo que iba a ser un partido duro y difícil de encarar por todo que se vivió previamente y durante el partido. Fue un viaje largo, con complicaciones y el domingo jugamos un clásico importante. Lo que buscaba era eso, tratar de estar en el partido siempre. Esas fueron fueron las intenciones”.

Sobre si regaló el primer tiempo, Gallardo lanzó un “no” tajante. Además explicó que fue todo parte de un plan para llegar del mejor modo posible al Superclásico. “Sabía que justamente por esa gestión de minutos que por ahí íbamos a hacer un partido largo. En el primer tiempo por obligación del local que es un muy buen equipo, iban a intentar tomar el control y la búsqueda del resultado. Necesitábamos estar en el partido y tratar de gestionar el esfuerzo de todos. No regalé un tiempo, no era la intención ir al vestuario perdiendo el partido, pero el juego es así, el fútbol es así, pero no dudé de la posibilidad de gestionar los minutos y hacer rotar al equipo en todo sentido para llegar de la mejor manera para el Superclásico”.

SEGUIR LEYENDO: