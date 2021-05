El particular gesto de Teo Gutiérrez mientras observaba desde el palco el empate entre Junior y River

El clarísimo idioma gestual del atacante

Teófilo Gutiérrez dejó su huella en River. Jugó 70 partidos en la Banda, en los que anotó 28 goles. Y se bordó cinco títulos: Torneo Final, Superfinal y Sudamericana 2014, y Recopa y Libertadores 2015. El delantero, de 35 años, ídolo de Junior, no pudo estar presente en ninguno de los dos choques ante el Millonario por la Copa Libertadores debido a que acarrea una lesión en el tendón de Aquiles que lo sacó de las últimas siete presentaciones de su equipo. Sin embargo, estuvo en un palco del estadio Romelio Martínez en Barranquilla para presenciar la igualdad 1-1 entre su ex hogar y su actual escuadra. Y no pasó inadvertido.

Es que las cámaras de TV lo detectaron en un momento del encuentro saludando a alguien que, a juzgar por sus señas, era parte de la delegación del conjunto argentino. Y luego de exhibir el pulgar arriba, se dibujó una banda roja cruzada en el pecho, subrayando su identificación con la institución de Núñez.

Claro que el gesto, más aún estando hoy en la vereda de enfrente en el Grupo D de la Copa Libertadores, fue doblemente valorado por los hinchas de River en las redes sociales, quienes bañaron de elogios a Teo e hicieron gala de la nostalgia de sus goles, que atravesaron las gestiones de Ramón Díaz y del propio Marcelo Gallardo.

Polémico y talentoso, el ex Racing, Rosario Central y Lanús siempre le declaró su amor a River y sonó en repetidas oportunidades para volver a vestir la camiseta del Millonario, pero siempre resultaron más expresiones de deseos de su parte que producto de una negociación concreta. “Volvería con los ojos cerrados. Si hace falta lo piloteo yo el avión”, dijo en declaraciones a TyC Sports en diciembre de 2020.

Además, en aquella entrevista fue muy elogioso del estilo propuesto por Marcelo Gallardo: “River siempre va a ser candidato por el fútbol que muestra, por la jerarquía, por cómo maneja los partidos, y los jugadores que tiene. Y cuando se complica, alguno se las ingenia y clava un golazo, o sale el as que tiene en la manga Gallardo”.

“Tuve un pico alto futbolístico, un crecimiento a nivel personal y emocional. Aprendí mucho y mi fútbol fluyó en beneficio del equipo. Gallardo te hace sentir útil en el sistema. Cada entrenamiento estaba al 100%, no tenía tiempo para la familia, porque me hablaban de otra cosa y ni prestaba atención porque mi cabeza estaba puesta en las prácticas, en lo que quería el entrenador y en lo que iba a suceder el día del partido”, supo describir lo que significaba estar bajo las órdenes del Muñeco.

Pues bien, a dos fechas del final de la fase de grupos, Fluminense lidera la Zona D con 8 puntos, seguido por River con 6. Junior, su Junior, suma 3 unidades y dependerá mucho del andar de los de Núñez para aspirar a avanzar a los octavos de final. sin embargo, a juzgar por sus gestos, más allá de la decepción deportiva, seguramente Teo no esté triste si Gallardo y compañía se imponen en la puja dan un nuevo paso en la presente edición de la Copa Libertadores.

