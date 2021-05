Las lágrimas del Cai Aimar al recordar a su amigo Carlos Timoteo Griguol: “Estuve 18 años viviendo con él”

El recuerdo de Carlos Griguol por el Cai Aimar

Carlos Daniel Aimar fue una de las personas del mundo del fútbol que más cerca permaneció de Carlos Timote Griguol. Fue uno de esos deportistas que el histórico entrenador eligió, tocó con la varita. Lo dirigió en Rosario Central y luego lo colocó bajo su ala, sumándolo a su cuerpo técnico para formarlo. La noticia de la muerte del emblema del fútbol argentino impactó al Cai, quien no pudo ocultar las lágrimas al recordarlo.

“Esperá que me hiciste llorar, Seba. Qué bien todas las cosas que dijiste...”, le reconoció Aimar al Pollo Vignolo, –conductor del programa F90 (ESPN) donde se desempeña como panelista– quien previamente había realizado un sentido homenaje a Griguol.

“Tuve la suerte de haber tenido frente a mi a Timoteo Griguol. Él me llevó toda mi vida futbolística. Yo con 19 años no podía probarme en ningún lado. Él me ve, dice este flaco algo tiene y me lleva a Central. Y salimos campeones”, inició su recuerdo de su querido amigo.

“Yo dejo de jugar porque tenía un problema de artrosis de cadera a los 28 años y me lleva como ayudante de campo de él. Estuve prácticamente como 18 años viviendo con él. No sabés lo que significaba Carlos Timoteo Griguol. Lo que dijiste de los chicos, del colegio y ese tipo de cosas, cada dos o tres meses te hacía reuniones y te preguntaba si fuiste al colegio, trae las notas, trae el boletín. Y no vayas a gastar la plata en comprar un auto largo así en vez de ayudar a tu familia”, detalló sobre cómo era el día a día con él.

Aimar y Griguol, juntos en Rosario Central (Foto: @CARCoficial)

“Primero te educaba, te formaba. Cuando me enteré hoy a la mañana y después estuve en contacto con todos porque es mi familia... Hasta qué punto que mirá lo que me dijo hoy, Karina, que es la hija: ‘No sé si van a permitir que venga alguien al velatorio, pero si permiten uno, ese sos vos...”, confesó. “Fijate vos, mirá lo que me dice...”, agregó con la voz entre cortada el ex jugador y DT de 70 años.

En ese preciso momento, el Cai no pudo continuar con el relato sobre su amigo, pidió perdón y Vignolo optó por detener el contacto para retomarlo más tarde. Aimar jugó en Rosario Central entre 1971 y 1978, siendo parte de los planteles que consiguieron los títulos en el 71 y 73. Timoteo dirigió al Canalla y fue parte del título en el Nacional del 73. El Cai inició su trayectoria como DT en solitario en 1988, pero previamente estuvo bajo el ala de Timoteo principalmente al frente de las formativas de Ferro.

SEGUIR LEYENDO: