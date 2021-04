Peligra el fichaje de Edinson Cavani a Boca: renovaría por un año con el Manchester United

La llama de esperanza que Boca mantenía por contar con Edinson Cavani de cara al segundo semestre del año se está apagando. Es que en las últimas horas circuló una información que aleja al delantero uruguayo de la Bombonera. En realidad, lo mantiene en Inglaterra: estaría todo acordado por la renovación de su contrato en Manchester United.

Mientras el Consejo de Fútbol xeneize había elaborado una estrategia económica para satisfacer el mínimo requerido por el charrúa para ficharlo en condición de libre en julio próximo, Cavani, de fantástico presente con los Diablos Rojos, daría el sí en suelo británico, según lo que informaron en ESPN.

El oriundo de Salto había firmado un contrato de dos años con la entidad inglesa que tenía una cláusula de rescisión para mediados de 2021, en la que cualquiera de las partes podía detener el vínculo mediante el pago de una cifra. Como la situación deportiva mejoró ostensiblemente y el atacante de 34 años acomodó algunas cuestiones personales, parece que su arribo a la Ribera se pospondrá.

“Cavani sabe que me encantaría tenerlo aquí en la próxima temporada. Le dije que Old Trafford es un lugar diferente con los fanáticos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ojalá lo veamos un año más aquí”, fue la declaración de Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del United, que acaba de poner un pie en la final de la Europa League por la goleada 6-2 ante la Roma en Old Trafford por la ida de las semis que contó con un doblete del uruguayo, de actuación estelar.

Según trascendió, el futbolista embolsaría unas 15 millones de libras esterlinas en concepto de sueldo y premios al extender su contrato por una temporada. Ahora restará saber qué decisión tomará a mitad de 2022, teniendo en cuenta que a fin de año podría disputar su última Copa del Mundo con la Celeste: ¿habrá posibilidades de firmar en Boca para julio de 2022?

Cavani, con todo acordado para seguir en Manchester United (REUTERS/Jon Super)

Diversas situaciones personales habían llevado a Cavani a pensar seriamente en retornar a Sudamérica. Como tendrá familia en el mes de junio, Argentina o Brasil aparecían como las opciones más potables para estar junto a su círculo íntimo ya que el grado de competitividad de Uruguay no lo motivaba. Algunos clubes brasileños de gran poderío económico lo sondearon y naturalmente su simpatía por los colores azul y oro incitaron al contacto directo de Juan Román Riquelme, responsable del Departamento de Fútbol de Boca, en varias ocasiones a través de Sergio Manteca Martínez.

En los últimos meses, Edinson había soportado partidos sin jugar, una insólita sanción recibida por parte de la federación inglesa de fútbol por llamar “Negrito” a un amigo en un posteo de redes sociales (más la pertinente multa económica), la prohibición de desembarco en Manchester a una amiga de la familia por un malentendido con Migraciones, la eliminación del equipo en la Champions League (también en cuartos de final de la FA Cup y en semis de la Copa de la Liga inglesa en manos del Manchester City) y la imposibilidad de sentir el calor de los fervorosos fanáticos del equipo mancuniano, situación que podría modificarse en el corto o mediano plazo.

