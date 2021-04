Cavani anotó dos goles y volvió a brillar en el United: la frase de su entrenador que los hinchas de Boca no quieren escuchar

Edinson Cavani continúa rompiendo las redes en el Manchester United. Mientras Boca no baja los brazos para contratarlo, el uruguayo marcó dos goles, brindó dos asistencias y se ganó otro flor de elogio de su entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, en el triunfo por 6-2 por las semifinales de ida de la Europa League ante la Roma.

“Cavani sabe que me encantaría tenerlo aquí en la próxima temporada. Le dije que Old Trafford es un lugar diferente con los fanáticos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ojalá lo veamos un año más aquí”, expresó el noruego, ex histórico futbolista de los Diablos Rojos.

Al uruguayo se le vencerá el contrato a mitad de año y todavía no respondió la multimillonaria oferta de renovación que le acercó el club inglés. Según vienen sosteniendo desde su entorno, la idea de Edinson es retornar a Sudamérica para estar más cerca de su familia.

Su estabilidad y tranquilidad económica, los años que lleva jugando en Europa y la falta de adaptación en una ciudad muy difícil como Manchester, son algunos de los motivos que contaron sus íntimos. Y por supuesto, la propuesta de Boca es la que más lo tienta, por la cercanía con su Uruguay natal. Aunque el Xeneize compite con algunos gigantes de Brasil.

En ambos casos, la propuesta deportiva lo entusiasma porque su idea es no perder continuidad de cara a la Copa América. En sus habituales charlas con Óscar Washington Tabárez, histórico entrenador de la selección de Uruguay, el Maestro le habría dado el visto bueno.

El posteo de Edinson Cavani (Instagram)

Por lo pronto, Edinson Cavani se mantiene en absoluto silencio respecto a su futuro. Sin embargo, en sus redes sociales suele dejar mensajes que no hacen más que alimentar los rumores de salida. “Lo único que sé es que daré el máximo 💪... @manchesterunited”, fue una de las últimas publicaciones que contribuyeron a las suspicacias.

Muchos se preguntan por qué todavía no respondió a la propuesta del Manchester United, si su intención es continuar. De lo contrario, otros especulan que si es negativa el uruguayo contestará por respeto al equipo una vez que finalice la participación en la Europa League.

