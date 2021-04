Dieron a conocer la cámara oculta que le hicieron a Luis Suárez durante su controversial examen para obtener la ciudadanía italiana

La cámara oculta del examen de italiano que dio Luis Suárez (Corriere della Sera)

Tras la llegada de Ronald Koeman como nuevo director técnico del Barcelona, la entidad catalana vivió tiempos de cambios y una importante depuración dentro del plantel. Además de Ivan Rakitic, el estratega holandés le explicó a Luis Suárez que no sería prioridad y le recomendó que busque un nuevo destino.

Uno de los primeros interesados en querer contratar los servicios del delantero uruguayo fue la Juventus de Italia. Sin embargo, para recalar en Turín había un escollo no menor que superar: debía tener la ciudadanía italiana, ya que la Vecchia Signora no tenía cupo libre para extranjeros.

El Pistolero acudió el pasado 17 de septiembre a la Universidad para Extranjeros de Perugia para realizar el examen B1 de italiano que le permitiría obtener el pasaporte. El futbolista quedó en el centro de la escena debido a una investigación que lleva adelante desde hace varios meses la Guardia de Finanza del Ministerio Público de Perugia, que sospecha de la transparencia de estos exámenes.

Tras dar el examen, un grupo de jóvenes se acercó al aula para sacarse fotos con Luis Suárez

Según revela Corriere della Sera, el Poder Judicial de Perugia tiene en su poder decenas de chats de WhatsApp y correos electrónicos que revelan los contactos estrechos entre el club de Turín e importantes funcionarios públicos para facilitar las respuestas a estos exámenes. Incluso el rotativo italiano publicó esta mañana una cámara oculta en la que dos personas le realizan el test a Luis Suárez para obtener su ciudadanía.

En el video se puede corroborar cómo los profesores le hacen las preguntas que el charrúa conocía de antemano. Pese a estudiarlas con antelación, el deportista contestó, en algunos pasajes de la entrevista, con una mezcla entre italiano y español.

Luego de contar algunos detalles sobre su familia e hijos, Suárez explicó que es futbolista profesional desde hace 15 años y que actualmente vive en Barcelona, aunque antes pasó por el fútbol holandés e inglés.

La Fiscalía corroboró que Luis Suárez recibió las respuestas del examen algunos días antes de presentarse a la Universidad.

“En mi tiempo libre juego a la PlayStation con mis hijos. Después me gusta mucho tomar el mate, hacer asados con mis amigos y familia”, fue alguna de las frases que soltó el ex Ajax y Liverpool que finalmente no desembarcó en Juventus y firmó contrato con el Atlético Madrid del Cholo Simeone.

En otra parte del examen, Luis Suárez tuvo que describir dos de las cuatro imágenes que le mostraron. En la primera que escogió comenzó describir la escena como una madre junto a un niño, pero al ver que se había trabado en su explicación, uno de los profesores lo ayudó diciéndole que estaban haciendo compras. Luego puntualizó en la vestimenta que lucía cada una de las personas en ese dibujo. “Son cuatro personas. Un papá, una mamá, un hijo y una hija haciendo la comida”, comentó sobre la otra fotografía.

Sobre el final del video, que dura poco más de 19 minutos, y tras finalizar la prueba, algunas de las autoridades y empleados de la Universidad ingresaron al aula para conocer, dialogar con la estrella uruguaya y pedirle algunas fotografías. Minutos más tarde también aparecieron tres niños, para llevarse un recuerdo del delantero. También firmó algunos autógrafos sobre unas fotos.

Vale destacar que la Guardia di Finanza tomó la decisión de suspender a la rectora de la universidad, Giuliana Grego, al director Simone Olivieri y a los profesores que examinaron al delantero uruguayo.

