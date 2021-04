Polémica en River-Junior: el penal de Héctor David Martínez a Miguel Borja que el árbitro no sancionó con el partido 0-0

River venció 2-1 a Junior de Barranquilla con goles de David Martínez a los 28 minutos del primer tiempo y Julián Álvarez a los 10′ del complemento; descontó en la última del partido Miguel Borja. El encuentro correspondiente a la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores se juega en el estadio Monumental y es controlado por Juan Benítez de Paraguay. Justamente, el árbitro paraguayo quedó en el centro de la polémica por no sancionar un claro penal para el equipo colombiano, cuando el partido estaba igualado 0-0.

Corría el minuto 23 del primer tiempo cuando Miguel Borja recibió un pase en el punto penal, pero antes de definir David Martínez le comete infracción. El marcador central del conjunto local tomó del brazo al delantero de Junior, que automáticamente reclamó el penal. La sujeción fue muy clara y la falta debió sancionarse con expulsión por ser una ocasión manifiesta de gol.

Sin embargo, Juan Benítez no lo consideró así y dejó que la jugada siguiera, mientras todo el bando del Junior de Barranquilla explotó de bronca. A juzgar por las repeticiones, la acción es aún más clara. No hay dudas de que se trató de una jugada que pudo haber cambiado la historia, ya que el elenco colombiano tenía una inmejorable chance de ponerse en ventaja y sobre todo con un rival que se quedaba con diez futbolistas.

Cinco minutos después, Héctor David Martínez convirtió el primer tanto de River, que no venía llevando un buen desempeño. En el complemento, el equipo de Marcelo Gallardo mejoró y aumentó el tanteador mediante Rafael Santos Borré, resultado que le dio mucha más tranquilidad para desplegar su juego.

Este polémico penal que no se sancionó y favoreció a River se suma al que no le cobraron a Fluminense, en el debut del Millonario por la presente Copa Libertadores. Durante el complemento de ese encuentro que finalizó 1-1, en el afán de evitar un inminente mano a mano, Angileri le cometió penal a Lucca en el instante en el que se disponía a rematar. Roberto Tobar entendió que el cruce había sido lícito: de haber operado el VAR, la Banda no se hubiera salvado. Además, el lateral mereció la tarjeta amarilla por la acción.

