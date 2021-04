Salió a la luz la impactante propuesta que PSG prepara para Lionel Messi: los puntos claves de la oferta

Lionel Messi recibió una oferta del PSG (REUTERS/Pablo Morano)

Se aproxima el final de la temporada y la carrera por quedarse con los servicios de Lionel Messi ha comenzado. El argentino tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio y el primer equipo en hacer un movimiento fue el Paris Saint Germain.

El encargado de brindar la información fue Marcelo Bechler de TNT Sports Brasil, el mismo periodista que adelantó la salida de Neymar del Barcelona por su cláusula de rescisión y el burofax que le envió la Pulga a la dirigencia catalana.

Mientras el PSG negocia con el delantero brasileño y Kylian Mbappé para prolongar sus vínculos, el director deportivo Leonardo no baja los brazos e intensifica su ofensiva por el rosarino. Los franceses pondrán sobre la mesa una oferta que consideran “inalcanzable” de igualar producto de la economía actual de los Culé y un contrato por dos temporadas, con la posibilidad de ampliar a una tercera.

En su momento, Messi develó cuál sería una de las claves a la hora de elegir su futuro. “Quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”, fueron las frases que esbozó el ’10′ y que en la capital francesa tomaron nota.

La entidad presidida por el qatarí Nasser Al-Khelaïfi confía en poder seducir al argentino gracias a un gran presente. El Paris Saint Germain fue finalista de la pasada edición de la Champions League y en la actual se encuentran en semifinales tras eliminar al propio Barcelona y al Bayern Munich, vigente campeón.

Lionel Messi podría juntarse con los argentinos Leandro Paredes, Mauro Icardi y Ángel Di María si acepta la oferta del PSG (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Además de la contratación de Mauricio Pochettino como director técnico, los galos tienen dentro de su plantel a Neymar, íntimo del argentino, y varios de sus compañeros en la selección argentina, como Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi.

Aunque Jorge Messi, padre y representante del futbolista, se encuentra en la ciudad catalana desde hace algunos días, Barcelona aún no realizó ninguna oferta formal. Sin embargo, los azulgranas confían en la buena relación que existe con Joan Laporta para poder retener al futbolista más determinante de la historia de la institución.

Debido a la crisis económica que atraviesa el Barcelona, la prensa española sostiene que los azulgranas le ofrecerán a la Pulga un sueldo a la baja, pero con la posibilidad de que se vaya incrementando de manera escalonada. Además estará la opción de ser un embajador del Barça una vez que decida ponerle punto final a su carrera como profesional, un papel que cumple su ex compañero Eric Abidal.

Vale destacar que Messi ya dejó trascender que no tomará ninguna decisión hasta que finalice la temporada, ya que su mente se encuentra actualmente centrada en tratar de obtener La Liga de España. Los entrenados por Ronald Koeman aparecen en la segunda colocación junto al Real Madrid con 71 unidades, dos menos que el líder Atlético Madrid. Sin embargo, Barcelona tiene un partido menos que sus contrincantes, y en caso de vencer mañana al Granada se subirán a lo más alto de la tabla de posiciones a falta de cinco compromisos. Lionel Messi, que el 24 de junio cumplirá 34 años, fue clave para la obtención de la Copa del Rey y en la actual temporada aportó 33 goles y brindó 14 asistencias en 42 juegos.

Manchester City, el otro protagonista de esta historia, parece haberse alejado de las negociaciones y todo hace indicar que sus caminos no se reencontrará con el director técnico español Pep Guardiola.

Ante semejante revuelo que se originó, el DT del Barcelona intentó calmar los ánimos en conferencia de prensa. “No me interesa, primero porque no sé si es verdad. Ojalá Leo se quede con nosotros, él debe acabar aquí porque lleva toda la vida aquí, pero es decisión suya. Lo que me preocupa es el partido de mañana”, manifestó.

