Jaguares XV no dejó dudas en su nueva presentación y sigue como líder de la Superliga

* El resumen del partido

Jaguares XV derrotó por 68-8 a Selknam y acumuló su octavo triunfo seguido en la Superliga Americana de Rugby. Con esta nueva victoria, el conjunto de Ignacio Fernández Lobbe, que comenzó perdiendo pero rápidamente pudo dar vuelta la situación, selló otra goleada que reconfirma su liderazgo en el certamen. Ambos llegaron a este encuentro con la clasificación a semifinales asegurada.

Con un penal, Ignacio Albornoz abrió el marcador para Selknam, dándole al conjunto chileno una esperanza de sorprender. Sin embargo, esta ilusión fue muy corta. Tan solo dos minutos más tarde, Agustín Segura rompió la defensa chilena y marcó el primer try de Jaguares XV, que se hizo dueño del partido. A pesar del manotazo, Selknam no aminoró su marcha y fue a buscar el resultado. Pero se encontró con un afilado Sebastián Cancelliere, quien interceptó en campo propio y salió volando al ingoal contrario. El conjunto argentino aprovechó a un rival golpeado y volvió a marcar, esta vez a través de Francisco Minervino.

A pesar de este comienzo arrollador, Jaguares XV debió recular con la salida de Felipe Ezcurra, quien recibió una tarjeta amarilla a los 20 minutos. Pero apenas volvió el capitán, el festival de tries siguió su curso. A cuatro minutos del entretiempo, Sebastián Cancelliere volvió a marcar, esta vez gracias a un gran pase de rastrón de Tomás Albornoz. Para cerrar un primer tiempo, Juan Pablo Castro apoyó luego de una seguidilla de infracciones de Selknam.

Como si ya no fuese difícil revertir un 35-3, Selknam salió al segundo tiempo con 13 jugadores por las amarillas de Domingo Saavedra y Patricio Baronio. Esta ventaja fue rápidamente aprovechada por el conjunto argentino, que volvió a apoyar en el ingoal contrario, otra vez de la mano de Cancelliere a los 44 minutos. A esta nueva anotación le siguió el try de Joaquín Oviedo y luego, nuevamente, otra dos corridas del tryman del torneo, que con sus cinco de hoy acumula catorce en el certamen.

Ya con un resultado casi irreversible, el encuentro empezó a tener mayor participación en ofensiva de Selknam, que le costó muchísimo romper con la defensa de Jaguares XV y no logró contrarrestar. Ya a cinco minutos del final, el puntero de la SLAR estiró aún más la diferencia con un try de Tomás Cubilla en la bandera. A pesar de esto, el equipo chileno siguió luchando y consiguió un try a través de Ignacio Silva.

Jaguares XV derrotó a Sleknam y sigue con puntaje ideal en la SLAR.

Jaguares XV volvió a golear y se mantiene más líder que nunca. Con esta victoria, el conjunto argentino mantiene el puntaje ideal y llega más que cómodo a las fechas finales del certamen. Dura derrota para Selknam, que luchó pero no logró hacer pie.

La formación de Jaguares XV

Juan Bautista Daireaux; Sebastián Cancelliere, Agustín Segura, Juan Pablo Castro y Cubilla; Albornoz y Ezcurra (capitán); Oviedo, Juan Martín González y Bavaro; Rodrigo Fernández Criado y Gutiérrez; Juan Pablo Zeiss, Martín Vaca y Minervino.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Luciano Torres, Franco Molina, Tomás Bernasconi, Rafael Iriarte, Martín Elías y Teo Castiglioni.