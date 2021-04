“Día y día pinchándote para estar firme”: la impactante imagen del tobillo de Federico Valverde luego de la clasificación del Real Madrid

La imagen del tobillo del uruguayo luego del partido con el Liverpool





El Real Madrid volverá a juagar la semifinal de la Champions League luego de las dos últimas ediciones en las que había quedado en el camino. El Merengue rescató un empate frente al Liverpool en Anfield y capitalizó la victoria conseguida en España por 3-1.

Uno de los referentes que más sacrificio demostró fue Federico Valverde, el uruguayo que comenzó el dueño en Inglaterra como lateral derecho y luego pasó el mediocampo cuando el conjunto británico intentaba imponer su ritmo. Más allá de la adaptación, el ex Peñarol dejó en claro que su actitud es innegociable. Y su pareja, Mina Bonino lo expuso en sus redes sociales: “Esto fue hoy a la tarde. No quería poner nada hasta que terminase el partido y seguro después me retes por publicarla, pero debo hacerlo igual porque es tu esfuerzo y nadie te regalo nada. Día y día pinchándote para estar firme y hoy cumpliste más que nunca. Sos nuestro orgullo”, escribió la ex modelo en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que se observa el tobillo destrozado del futbolista.

Además, el conjunto de la Casa Blanca fue agredido cuando ingresó al estadio con botellazos y piedras por parte de los fanáticos británicos. Pero para Valverde “no pasó nada”. “Yo vengo de Peñarol y esto no es nada. Te da un plus para dejar todo en la cancha. Una vez que te ponés la camiseta del Real Madrid te proponés luchar todos los torneos”, reveló después de lograr la clasificación.





En cuanto al partido, el Liverpool generó una oportunidad tras otra, pero Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané no hallaron la forma de vencer al arquero Thibaut Courtois ni a una defensa improvisada que fue capaz de anular al tridente ofensivo del conjunto inglés, para endosarle un nuevo fracaso en la campaña.

Anfield, escenario de múltiples remontadas memorables, careció de los hinchas fervorosos que han inspirado con frecuencia al equipo de Klopp en tantas situaciones similares.

La única forma en que los seguidores del club de la Premier League lograron que los futbolistas sintieran su apoyo, fue desde el exterior del estadio, con una neblina roja, emitida por bengalas que dieron la bienvenida al equipo antes del duelo.

Tras el choque, el Real Madrid sigue con la posibilidad de estirar su récord con una decimocuarta coronación en el máximo certamen europeo. Y en la próxima fase se medirá con otro equipo inglés: el Chelsea.

Para el Liverpool la eliminación cierra el único camino posible hacia un trofeo en este año futbolístico. La temporada sólo ha deparado decepción para los dirigidos por Jürgen Klopp, quienes conquistaron al Champions League en 2019 luego de perder la final de 2018 ante el Merengue. Y en 2020, los Reds terminaron con una sequía de 30 años sin ganar el título de la liga inglesa.

La imagen que publicó Mina Bonino

