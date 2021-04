“No sentía las piernas”: la desgarradora frase de Lucas González sobre el duro golpe que sufrió en el clásico entre Racing e Independiente

Lucas González llevó tranquilidad tras el fuerte golpe que sufrió el sábado pasado con Racing (0-1), en el partido correspondiente a la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF). El volante de Independiente recibió el alta después de una resonancia de columna que le dio favorable. “Lo importante es que estoy bien. Mañana tengo que ver al médico”, adelantó el jugador de 20 años y oriundo de Jujuy.

Saltita González tuvo un duro choque en el aire con el defensor de la Academia, Joaquín Novillo, y se llevó la peor parte. El futbolista de Independiente se retiró del campo de juego, con cuello ortopédico y en ambulancia, como consecuencia del fuerte impacto. “Fue un golpe fuerte, me agarró de lleno en la nuca. Cuando me desperté ya estaba en la ambulancia, me dolía mucho la cabeza, pero solamente fue un susto. Gracias a Dios estoy bien”, agregó en diálogo con TyC Sports.

“Me acuerdo cuando salté y después no me acuerdo más nada. El doctor me preguntaba qué había pasado y no me acordaba. Tenía dormidas las piernas y eso me asustó un poco. El mareo, las náuseas, la verdad que fue un momento que me dio miedo al no sentir las piernas”, contó el mediocampista.

Y sobre la actitud de Novillo, agregó: “Antes del choque me acuerdo del partido. Volví a ver las imágenes, a repasar la jugada. Él salta después que yo, no me ve y creo que fue sin intenciones, así que lo más importante es que estoy bien. Ahora a descansar y mañana iré a que me vea el médico para ver cómo me siento. El doctor me dijo que tengo que hacer reposo, que le vaya diciendo cómo me sentía. Yo ya quiero entrenar y volver a las canchas”.

En principio, el volante guardará reposo durante lo que resta de la semana y no estará a disposición del DT Omar Píccoli (asistente principal de Julio Falcioni) para el encuentro que Independiente sostendrá este domingo, a las 21.00, contra Defensa y Justicia, en Avellaneda, por la décima fecha. “Mañana veo al médico, pero estoy bien”.

Para terminar, Saltita González se refirió al polémico penal que Maurio Vigliano sancionó contra Independiente en la última jugada del partido. “La verdad claramente no es penal. Es una decisión que nos perjudicó, pero ya está todo dicho y ya pasó. Tendrán que hacerse cargo de eso. Lo primero que hice cuando recuperé la conciencia era preguntar cómo había salido el partido y después pedí que le avisen a mi vieja, que seguramente estaba preocupada”, reveló.

SEGUIR LEYENDO: