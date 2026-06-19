Colombia

Medellín llegó a 123 homicidios tras asesinato de menor y ataque durante partido de Colombia

Las autoridades investigan dos hechos violentos en Medellín: el asesinato de un menor de 17 años en Olaya Herrera y un ataque que dejó un hombre muerto y otro herido en Tejelo

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Según la Fiscalía, Alexánder Vargas Cortés modificó el lugar donde quedaron varias prendas de vestir de la joven, para hacer creer a los investigadores que su propio papá la atacó con un cuchillo - crédito Colprensa
Las autoridades investigan dos hechos violentos en Medellín: el asesinato de un menor de 17 años en Olaya Herrera y un ataque que dejó un hombre muerto y otro herido en Tejelo - crédito Colprensa

Medellín llegó a 123 homicidios en lo corrido del año tras dos hechos violentos ocurridos en las últimas horas, uno de ellos contra un menor de edad de 17 años en el barrio Olaya Herrera.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para ubicar al responsable de este caso y esclarecer otro ataque registrado en el barrio Tejelo, ocurrido durante la jornada en la que jugó la Selección Colombia.

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La información publicada por Blu Radio señala que el primer partido de la Selección Colombia se vivió en medio de tranquilidad en la ciudad, pero la jornada quedó marcada por un hecho violento en Tejelo, donde un hombre fue asesinado y otro resultó herido. De acuerdo con el reporte, los responsables huyeron en un taxi, según el reporte conocido.

Ese caso es materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes. Mientras se adelantan las pesquisas por lo ocurrido en Tejelo, la Policía también busca al presunto responsable del ataque contra el adolescente en Olaya Herrera, hecho que incrementó la preocupación por los indicadores de violencia en la capital antioqueña.

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Homicidio - Colombia
Homicidio- crédito Colprensa

Investigan crimen de menor de edad

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entregó un reporte sobre lo ocurrido con el menor de 17 años. Según indicó, el adolescente se encontraba cerca de su residencia cuando se presentó un caso de intolerancia que terminó en una agresión con arma cortopunzante.

El uniformado explicó que el joven alcanzó a regresar a su vivienda y fue auxiliado por familiares y vecinos del sector. Las autoridades mantienen las labores para identificar y capturar al presunto responsable, quien continúa prófugo de la justicia.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por hechos de intolerancia que terminan en violencia. Aunque la investigación deberá establecer las circunstancias exactas, el reporte oficial apunta a una confrontación ocurrida a pocas cuadras de la residencia de la víctima, en medio de un hecho descrito como intolerancia.

La muerte del menor se suma al ataque registrado en Tejelo. En ese hecho, un hombre fue asesinado durante la jornada del primer partido de Colombia y otro quedó herido. Las autoridades también buscan a los responsables de este episodio, que escaparon del lugar después del ataque.

Asesinatos - Colombia
Levantamiento de cadáver - crédito Colprensa

Medellín supera los 120 homicidios

Con estos dos hechos, Medellín llegó a 123 homicidios durante este año. La cifra genera alerta porque muestra la acumulación de casos violentos en diferentes sectores de la ciudad y obliga a mantener activas las investigaciones para evitar que los responsables queden sin sanción.

El balance entregado indica que 13 homicidios han ocurrido durante este mes. La comparación con junio del año anterior evidencia un aumento: para ese mismo periodo se habían reportado 7 casos, es decir, seis menos que los registrados actualmente.

El incremento en los homicidios de junio coincide con una preocupación mayor por la seguridad en la ciudad. Aunque las autoridades resaltaron que el partido de la Selección se desarrolló con tranquilidad general, los dos hechos violentos conocidos dejaron un saldo grave para Medellín.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá mantiene abiertas las investigaciones por ambos casos. En el ataque de Tejelo, las autoridades buscan establecer la ruta de escape y la identidad de quienes huyeron en el taxi. En Olaya Herrera, la prioridad es capturar al responsable de la agresión contra el menor.

Estos episodios dejan una nueva alerta sobre la violencia urbana en Medellín y sus comunas. Más allá de las cifras, las autoridades deberán responder por el avance de las investigaciones y por las medidas para contener hechos de intolerancia, ataques armados y homicidios en la ciudad

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