América Latina

Noboa declaró el “conflicto armado interno” en Ecuador y aprobó el despliegue de militares extranjeros con inmunidad

El Decreto 424 establece que el personal castrense de países cooperantes que participe en acciones relacionadas contra el narcoterrorismo quedará protegido jurídicamente, con sujeción a los acuerdos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un acto de entrega de helicópteros en la Base Aérea de Salinas, en la mitad sur de la costa ecuatoriana (Créditos: Presidencia de Ecuador)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un acto de entrega de helicópteros en la Base Aérea de Salinas, en la mitad sur de la costa ecuatoriana (Créditos: Presidencia de Ecuador)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el jueves un decreto que declara el país en "conflicto armado interno" con el objetivo de neutralizar cualquier estructura que represente una amenaza para el Ejecutivo. El texto también insta a la Asamblea Nacional a conceder amnistía a quienes actúen “en defensa del Estado” y otorga inmunidad a militares extranjeros autorizados para desplegarse en territorio ecuatoriano, según lo aprobado en el mismo documento.

El Decreto Ejecutivo 424 establece: “Se reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el territorio nacional, configurado por circunstancias fácticas complejas que amenazan gravemente la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”.

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Según el decreto, el gobierno ecuatoriano busca “neutralizar todas las estructuras que constituyan una amenaza” y acepta la cooperación internacional para fortalecer las acciones, permitiendo la coordinación del personal extranjero con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El documento dispone que “el presidente de la República concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participe en dichas operaciones”, así como solicita a la Asamblea que otorgue amnistías a quienes hayan actuado en defensa del Estado.

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Además, determina que “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad”, sujeto a los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, interviene durante una reunión con el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en el Pentágono, en Washington, D. C. (EE. UU.), el 15 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, interviene durante una reunión con el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en el Pentágono, en Washington, D. C. (EE. UU.), el 15 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

Tras el anuncio, la Presidencia publicó un video en el que Noboa, acompañado de fuerzas de seguridad, vinculó el decreto con “la lucha contra el narcoterrorismo en el Ecuador”.

Según explicó el mandatario, “militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia”, una medida que resulta de “meses de trabajo” y que, según el mandatario, tuvo un impulso especial tras la “última reunión en el Pentágono”, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

El gobierno de Noboa profundizó la cooperación en materia de seguridad con Washington, llegando incluso a ofrecer bases militares antes de que la ciudadanía rechazara esa posibilidad en un referéndum realizado en noviembre. El presidente celebró la medida y afirmó: “Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo”.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, da la bienvenida al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Pentágono, en Washington, D. C., el 15 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, da la bienvenida al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Pentágono, en Washington, D. C., el 15 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

Dentro del país andino, un contingente de 13.000 militares comenzó a desplegarse el jueves en cuatro de las provincias más violentas para reforzar las operaciones de combate al crimen organizado. La medida afecta a casi la mitad del país y busca enfrentar el incremento de la violencia vinculada a organizaciones criminales.

Las tropas fueron trasladadas desde zonas con menor índice delictivo hacia las provincias costeras de Guayas—cuya capital es Guayaquil—, Manabí, El Oro (fronteriza con Perú) y Los Ríos, territorios que concentran altos niveles de violencia y son estratégicos para las rutas del narcotráfico hacia Europa y Norteamérica.

Los efectivos militares se instalarán en los puntos más conflictivos para intensificar los patrullajes terrestres y marítimos, reforzar los controles de armas, municiones y explosivos y brindar apoyo directo a las operaciones contra grupos armados.

El objetivo es disminuir principalmente las muertes violentas y tener el control de las ciudades que están catalogadas como más violentas”, explicó el general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), durante el arribo de 210 soldados a la base aérea de Guayaquil. El comandante agregó: “El objetivo es dar esa percepción de seguridad a nuestra población”.

(Con información de Europa Press)

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