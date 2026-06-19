El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Pacífico oriental: tres muertos

Tres narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida.

El Ejército de Estados Unidos ejecutó el jueves un ataque “cinético y letal” contra una embarcación acusada de contrabando de drogas en el Pacífico oriental, que resultó en la muerte de tres narcoterroristas. De acuerdo con información oficial, la acción se enmarca en la ofensiva iniciada por la administración de Donald Trump contra las redes de tráfico de droga en América Latina.

Este episodio llevó a 211 el número de criminales muertos en bombardeos a embarcaciones por parte de fuerzas estadounidenses desde el lanzamiento de la campaña contra quienes la administración denomina “narcoterroristas”. Las acciones comenzaron a principios de septiembre de 2025 y se centraron en rutas de contrabando identificadas por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

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Un video difundido en la red social X mostró una lancha desplazándose a alta velocidad antes de ser alcanzada y envuelta en llamas. Por orden del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza llevó adelante la ofensiva contra el navío. El Comando Sur colabora con socios comprometidos en la región latinoamericana para “detectar, desarticular y desmantelar las redes de narcotráfico en la región”.

La postura de la Casa Blanca sostiene que Washington mantiene un “conflicto armado” con los cárteles latinoamericanos. “Es una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses”, afirmó el presidente Donald Trump.

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En ese sentido, Estados Unidos anunció el jueves una recompensa de hasta quince millones de dólares por información que permita capturar a los jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, identificados como Yulan Adonay Archaga Carías, alias ‘Porky’, y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias ‘Cuervo’. La medida se suma a las estrategias estadounidenses para combatir el crimen transnacional en Centroamérica.

Yulán Adonay Archaga Carías (Foto: Embajada de EE.UU en Guatemala)

“Porky” figura en la actualidad entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), por su presunta implicación en delitos vinculados a narcotráfico, crimen organizado y tenencia ilegal de armas de fuego.

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El caso de ambos cabecillas es supervisado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), un cuerpo que agrupa a varias agencias federales de Estados Unidos y cuya misión es enfrentar a organizaciones criminales transnacionales, especialmente aquellas relacionadas con el tráfico de drogas.

De acuerdo con la acusación judicial presentada en Estados Unidos, Archaga Carías y Morales Zelaya son considerados los máximos líderes de la MS-13 en Honduras. Ambos son señalados como responsables de coordinar las operaciones delictivas de la pandilla, entre ellas narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos y secuestros.

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El Departamento de Estado ofreció hasta 10 millones de dólares por la localización y arresto de Porky, quien integra la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. La recompensa por Morales Zelaya asciende a cinco millones de dólares. La investigación está a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), un equipo conformado por diversas agencias estadounidenses dedicado a desarticular cárteles de droga y organizaciones criminales.

El presidente Donald Trump clasificó en el último año a la Mara Salvatrucha como grupo terrorista, al igual que a los principales cárteles mexicanos y a la organización venezolana Tren de Aragua.

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El presidente Donald Trump clasificó en el último año a la Mara Salvatrucha como grupo terrorista (AP/Jacquelyn Martin)

La recompensa ofrecida forma parte de los esfuerzos intensificados por el gobierno estadounidense para combatir la expansión de la MS-13 y su estructura de mando en Centroamérica. Según las autoridades, la colaboración ciudadana resulta clave para localizar y detener a los principales responsables de la violencia y el narcotráfico en la región.

La Mara Salvatrucha surgió en la década de 1980 en Los Ángeles (California), formada por jóvenes salvadoreños. Posteriormente, la pandilla se expandió a Centroamérica y otras regiones de Estados Unidos, donde se dedica a la extorsión, tráfico de drogas y diversos delitos violentos.

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(Con información de EFE)