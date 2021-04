La reacción de Mauricio Pochettino cuando le preguntaron si el PSG es favorito en la serie de Champions League ante el Bayern Múnich

El PSG dio un verdadero golpe en el duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League al vencer al Bayern Múnich 3-2 a domicilio. Este martes, el conjunto francés buscará confirmar su pasaje a las semifinales de la competencia en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, Mauricio Pochettino, entrenador del equipo, no subestima la resistencia alemana. De ahí su reacción cuando en conferencia de prensa le consultaron si el París Saint-Germain es el favorito en la serie.

“El favorito en la teoría es siempre el campeón. Es el mejor equipo del mundo en este momento, acaba de ganar seis títulos. Tenemos que respetar eso. Nosotros somos aspirantes”, indicó el entrenador en la rueda de prensa; vale recordar que el PSG perdió precisamente la final de la edición pasada ante el Múnich. “Si pasamos será algo importante para este club, llegar a semifinales. Pero nuestra aspiración es siempre ganar títulos”, agregó.

Pochettino reconoció que en los grandes duelos de esta temporada su equipo está jugando mejor lejos de casa que en su estadio y apeló a “la actitud colectiva, pero también a la aptitud” para superar a un rival que los dominó en la ida, pese al resultado.

“Tenemos que tener una actitud diferente a la que tuvimos en el partido de vuelta contra el Barcelona. No solo tenemos que defendernos, también hay que intentar tener el balón y atacar al rival, ese es nuestro gran desafío”, dijo.

“El Barcelona ya es pasado. El Bayern es un equipo diferente, es el mejor del mundo y nos creará dificultades, como ya lo hizo en la ida. Tenemos que tener la capacidad de gestionar esos momentos de dificultad, como pasó en Múnich”, señaló.

El técnico aseguró que el atacante argentino Mauro Icardi no estará en la lista, mientras que se mantiene las dudas sobre el central brasileño Marquinhos y el centrocampista italiano Marco Verratti. Sobre ambos, advirtió que probablemente no estarán en el once inicial, pero pueden integrar el grupo y salir a lo largo del duelo.

El segundo capitán del equipo, el defensa francés Presnel Kimpembe, por su parte, señaló que afrontan el duelo “con confianza” pero “con respeto al mejor equipo del momento”.

“Eliminar al Bayern sería algo grande”, aseguró el canterano, que señaló que si no juega Marquinhos y lleva el brazalete de capitán tratará de “insuflar energía positiva al equipo”.

Con información de EFE

