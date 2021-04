“Insostenible”: durísimo veredicto de los analistas de ESPN sobre la presencia de Vucetich en Chivas

La situación de las Chivas en el Guard1anes 2021 pone en peligro la continuidad de Víctor Manuel Vucetich al frente del equipo, alejarse de la zona de repechaje mantienen en jaque al veterano entrenador. De tal manera que para los especialistas de ESPN resulta insostenible la estancia del ‘Rey Midas’ al frente del Guadalajara, pues no obstante su gran experiencia como timonel, no ha podido con las indisciplinas, ni ha sabido de qué modo enderezar al equipo de puros mexicanos.

Vucetich metió a las Chivas a las semifinales del campeonato anterior y posteriormente se vino una ‘limpia’ en el plantel; sin embargo, no fue determinante para generar un cambio de actitud en el conjunto, el cual apenas suma dos victorias, siete empates y cuatro derrotas, para un total de 13 puntos que parecen insuficientes para entrar a la fase final.

Pero, ¿qué dicen los especialistas acerca de la estancia de Víctor Manuel Vucetich en la dirección técnica del ‘Rebaño’? ¿Es momento para un cambio en el timón?

Te presentamos el análisis luego de la derrota del Guadalajara ante Cruz Azul que complica su objetivo de llegar a Liguilla y amenaza la permanencia del ‘Rey Midas’ como técnico.

HERIBERTO MURRIETA

“Me apena decirlo, porque admiro y aprecio a Víctor, pero considero que sí, que ha llegado el momento de buscar un cambio, porque este equipo no funciona, no encuentra la fórmula, no juega bien al futbol, el planteamiento deja mucho que desear”

“Creo que el Guadalajara está muy lejos de un nivel competitivo y creo que aunque los jugadores son altamente responsables por su bajísimo rendimiento, creo que sí, sí tendría que darse el cambio, desafortunadamente”.

América superó 3-0 a Chivas en el Clásico Nacional (Foto: Twitter@Chivas)

PACO GABRIEL DE ANDA

“Considero que ahora ya no se tiene que hacer un cambio; eso, en todo caso, tendría que haberse generado antes de la Fecha FIFA. No creo que las cosas mejoren si viene otro entrenador y quien mejor los conoce es Vucetich”.

“Aquí, desafortunadamente, y lo dije desde un principio, él no escogió al plantel y no les puede exigir lo mismo; ese es el tema. Para mí no tendría que haber un cambio, lo veo realmente innecesario; no va a cambiar nada, nadie puede garantizar que las cosas vayan a mejorar”.

ÁLVARO MORALES

“Si las Chivas Rayadas del Guadalajara quieren hundirse, lo mejor es continuar con Vucetich y el proyecto Peláez. Si las Chivas quieren salir adelante, lo mejor no sólo es cambiar de técnico y de directiva; lo mejor es cambiar, incluso, la tradición de contar con sólo jugadores mexicanos, o de padres mexicanos”.

“Tienen que utilizar jugadores extranjeros para competir en el mercado, so pena de seguir fallando torneo tras torneo y ganar títulos, prácticamente uno por década”.

ANTONIO RODRÍGUEZ

“Sí, ya la situación de Chivas se volvió insostenible. No es que Vucetich sea un mal entrenador; es de lo mejor que puede haber, pero el crédito que tenía con mucha gente por ser quien es, creo que ya se ha perdido con sus cambios”.

“El hecho de que no ponga a Macías de titular por un tema de grupo, pues está jugando muy en contra de Vucetich, porque lo que más necesita son goles y está dejando esos goles en la banca, por lo que yo creo que ya es momento... Honestamente, no veo cómo pueda venir ese giro de 180 grados, pues aunque Vucetich sea de lo mejor que hay en el país, las cosas no están funcionando y yo creo que no van a entrar a liguilla con él; necesitan cambiarlo”.

