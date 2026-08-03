Precio del dólar en Colombia: qué pasará en agosto de 2026 para que la moneda estadounidense se siga poniendo barata

El dólar en Colombia tocó niveles que no se veían desde 2019 - crédito Yuriko Nakao/Reuters

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El dólar en Colombia llega a agosto de 2026 con un rango de referencia entre $3.080 y $3.200, después de poner a prueba el umbral de $3.100 y con tres detonantes inmediatos: la decisión de tasas del Banco de la República, el cambio de gobierno del 7 de agosto y el dato de inflación que se conocerá el 10 de agosto. Así las cosas, el mercado llega a agosto luego de una semana con movimientos poco habituales. El 31 de julio, la divisa cayó $73 en la jornada y cerró en $3.144,19, $11,77 por encima de la TRM del día, fijada en $3.132,42. En esa sesión marcó un mínimo de $3.115,10 y un máximo de $3.165. Al cierre, se registraron 1.465 transacciones por USD1.248 millones.

En el balance semanal, la TRM cayó 2,70% ($86,89). En el mes bajó 8,96% ($308,41), en lo corrido del año 16,63% ($624,66) y frente al mismo día del año pasado 25,06% ($1.047,27). La secuencia de la semana mostró el cambio de tono. El lunes, el dólar cerró en $3.193; el martes, en $3.205,83, con un mínimo de $3.182,10 y un máximo de $3.217,30 en 2.251 operaciones por US$1.283 millones; y el miércoles, en $3.194.

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El jueves apareció el quiebre más fuerte. La jornada abrió en $3.186, tocó un mínimo de $3.086,50 y cerró cerca de $3.109, con una caída de $85 frente al día anterior. Ese día se negociaron US$1.906 millones y el promedio quedó en $3.132,29, base para la TRM del viernes 31 de julio. La volatilidad semanal subió a 15,25%, por encima de la referencia anual de 13,30%.

Al cierre de la jornada del 2 de agosto de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.270, mientras que el de venta era de $3.397,14 - crédito Infobae Colombia

Durante agosto de 2026, la divisa podría moverse entre $3.080 y $3.200 y acercarse a $3.000 si vuelve a ceder el piso de $3.100. Al respecto, el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, planteó el escenario base con un nivel psicológico que ronda los $3.100: “El escenario base es un rango entre $3.080 y $3.200, con el nivel psicológico de los $3.100 ya probado y la conversación sobre los $3.000 dejando de ser un ejercicio teórico si ese piso cede”.

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Recordó que la primera semana del octavo mes de 2026 será corta. Se operará del lunes 3 al jueves 6, porque el viernes 7 de agosto es festivo y coincide con la posesión del nuevo presidente. El mercado cambiario reabrirá el lunes 10. Ese mismo día, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicará la inflación de julio de 2026.

Tasas de interés y señales del Banco de la República

El primer factor para agosto pasa por las tasas y por el diferencial de tasas que respaldó al peso. Antes de la decisión monetaria, el consenso apuntaba a un alza de 50 puntos básicos (pb) hasta 12,5%, mientras algunas voces pedían 75 pb, pero el Emisor las dejó inalteradas. Londoño Tapia dijo que con la sorpresa de la pausa se cae uno de los pilares que tienen la tasa en mínimos de siete años, y ese sería el primer argumento serio para un rebote.

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No obstante, el panorama cambió, algo que confirmó el experto en inversiones, acciones y bitcoin Juan Pablo Guerra, reconocido en redes sociales como @JPInversionista. “El dólar en Colombia acaba de recibir dos noticias que podrían frenar su caída”, señaló. La primera fue que el Banco de la República mantuvo la tasa en 12%. Precisó que “20 de los 21 analistas consultados esperaban que el Banco de la República subiera las tasas de interés”.

Juan Pablo Guerra, experto en inversiones, acciones y bitcoin, dijo que las decisiones del Banco de la República "no garantizan que el dólar vaya a subir inmediatamente, pero sí podrían reducir la presión sobre la TRM, quitarle fuerza al peso colombiano y ayudar a que el dólar encuentre un piso" - crédito @JPInversionista/X

Dicho giro alteró la expectativa de entrada de capitales en busca de rentabilidad en pesos. Así las cosas, afirmó que “como esta subida de tasas no se dio, es probable que esa nueva entrada de dólares a Colombia no sea tan cuantiosa como se esperaba y esto va a detener la apreciación del dólar y va a estabilizar el precio del dólar”.

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Compra de USD4.000 millones y el posible freno a la caída

La segunda señal para agosto es la decisión de comprar dólares en el mercado. “El Banco de la República anunció que va a comprar USD4.000 millones. Esas compras se harán de forma gradual y solo cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) esté por debajo del promedio de los últimos 20 días. La lógica es intervenir cuando la divisa baje, con el fin de poner un piso adicional a la cotización”, anotó.

Descartó, al menos por ahora, un salto brusco. “No es que el dólar se vaya a disparar, pero sí podría empezar a frenar su caída”, aseguró Guerra.

Cambio de gobierno, tributaria y presión de los exportadores

El frente local de agosto también incluye el inicio del nuevo gobierno y las señales que emita su equipo económico. La atención está puesta en la hoja de ruta fiscal frente a un Congreso dividido y en el futuro de la tributaria radicada el 20 de julio. A ese cuadro se suma la presión de los exportadores de café, flores, banano, palma, azúcar y aguacate, que pierden ingresos por cada dólar vendido con una tasa de cambio más baja. En ese debate ya apareció la palabra intervención, aunque el Emisor no dio señales en esa dirección.

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Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda, dijo que los $3.158 de hoy son equivalentes a los $2.050 - $2.100 de hace 12 años - crédito @GermanCrstancho/X

Precio actual y discusión sobre si el dólar está barato

La discusión no se agota en si el dólar bajó mucho o poco en términos nominales. El gerente de Investigaciones Económicas de Visión Davivienda, Germán Cristancho, puso el foco en la comparación real de la tasa de cambio.

“El punto clave es que la tasa de cambio dólar/peso colombiano hay que analizarla no solamente por su precio actual sino por lo que representa en términos de competitividad externa del país, capacidad adquisitiva y condición relativa a la inflación y las tasas de cambio de nuestros socios comerciales”, dijo el economista.

Cristancho llevó esa idea a una equivalencia histórica. “En pocas palabras, los $3.158 de hoy son equivalentes a los $2.050 o $2.100 de hace 12 años”, indicó.

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