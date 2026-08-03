Convocan a marchas para exigir justicia por el caso de Dafne Zapata: ¿cuándo y dónde serán?

Convocan a marchas por justicia para Dafne Zapata el próximo 6 de agosto.

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La exigencia de justicia por la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años cuyo fallecimiento en una escuela militarizada de Tamaulipas es investigado como presunto feminicidio, continúa creciendo con la convocatoria de nuevas movilizaciones en distintas entidades del país.

A través de redes sociales y de publicaciones difundidas por Alejandra Quintos, madre de la menor, ciudadanos, colectivos feministas y organizaciones han convocado a marchas pacíficas el próximo 6 de agosto para mantener visible el caso y exigir que las investigaciones avancen hasta esclarecer los hechos y sancionar a todas las personas responsables.

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La madre de Dafne agradeció públicamente el respaldo recibido y aseguró que, conforme se acerca la fecha de las manifestaciones, más estados se han sumado a la convocatoria nacional.

¿Dónde serán las marchas por justicia para Dafne?

Hasta el momento, las convocatorias confirmadas contemplan movilizaciones en Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Tamaulipas, donde ocurrió el caso.

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Los organizadores han señalado que las protestas serán pacíficas e invitan a la ciudadanía a participar con ropa negra o morada, así como con pancartas en memoria de la adolescente y mensajes para exigir justicia.

Entre las convocatorias difundidas destacan:

Ciudad de México : 6 de agosto, 16:00 horas . Salida desde la Diana Cazadora .

Monterrey, Nuevo León : 6 de agosto, 16:00 horas . Punto de reunión en la Explanada de los Héroes , en la Macroplaza .

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas : 6 de agosto, 16:00 horas . Convocatoria para marchar hacia el Parque Central .

Tamaulipas: Diversos colectivos anunciaron que también realizarán actividades para exigir avances en la investigación.

El lema ¡No estamos todas, nos falta Dafne! se ha convertido en una de las principales consignas de las movilizaciones.

Avances judiciales en el caso Dafne

Las nuevas convocatorias ocurren después de que un juez vinculara a proceso a Estrellita “N” y Jorge Luis “N”, señalados por su probable participación en el delito de feminicidio. Ambos permanecerán sujetos al proceso penal mientras continúan las investigaciones complementarias, cuyo plazo concluirá en enero de 2027.

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Previamente también fue vinculada a proceso Danna Yanina “N”, quien igualmente enfrenta una investigación por el mismo delito. La defensa de la imputada ha sostenido públicamente que su representada es inocente y anunció que promoverá recursos legales.

Por su parte, el padre de Dafne manifestó que buscará que todos los responsables reciban la pena máxima prevista por la legislación.

El caso de Dafne impulsó medidas del Gobierno federal

La muerte de la adolescente ocurrió el pasado 16 de julio, días después de ingresar a un campamento de verano de una escuela militarizada ubicada en Tamaulipas. La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

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Tras el caso, la Secretaría de Educación Pública instruyó revisar los permisos y reconocimientos oficiales relacionados con escuelas militarizadas y anunció que este tipo de instituciones dejarán de operar bajo esa modalidad para el ciclo escolar 2026-2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida al señalar que ningún modelo educativo puede justificar abusos contra niñas, niños y adolescentes.

La exigencia de justicia continúa creciendo

Desde el fallecimiento de Dafne, familiares, colectivos y ciudadanos han realizado manifestaciones en diversas ciudades de Tamaulipas y ahora buscan ampliar la movilización a nivel nacional.

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Las nuevas marchas pretenden mantener vigente el caso, acompañar a la familia de la adolescente y exigir que las investigaciones se desarrollen con transparencia, se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de todas las personas involucradas conforme avance el proceso judicial.