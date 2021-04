La razón por la que Vucetich irse antes de que la directiva decida su futuro

En su primer torneo completo, Víctor Manuel Vucetich acumula dos victorias en 13 partidos con las Chivas de Guadalajara (Foto: EFE/Francisco Guasco)

“Las maletas están ahí, esa es decisión de la directiva, si creen el trabajo de nosotros les puede servir, es algo que sabemos de antemano”, declaró anoche Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Chivas.

¿En serio? ¿Tener 13 puntos en 13 partidos te hace dejar la decisión a la directiva de irte o no? ¿Dónde está la autocrítica señor Vucetich y su profesionalismo? No vamos a descubrir el hilo negro si decimos que bajo su mando, el Guadalajara sigue siendo uno más en el campeonato.

Culparlo a usted de la situación es inadecuado, porque también hay jugadores que les queda suelta la playera del equipo y llegaron como figuras y en el momento de la verdad son uno más en el campo de juego.

La última victoria de Chivas en el Guard1anes 2021 fue ante Pumas en la jornada 8 (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Sin embargo, usted Vucetich es responsable absoluto, junto con Ricardo Peláez, que después de su salida del América no ha demostrado ni en Cruz Azul ni en las Chivas el alto potencial que consideramos ostenta como directivo.

Ahí están los resultados. Peláez llevó nombres y no hombres que le den lustre a la historia de uno de los equipos más grandes de México. Se le reconocía por su mano dura en la disciplina. Se le ha ido de las manos alegremente, como el aterrizar y gestionar a jovencitos que viven con la idea de irse a Europa cuando en México siguen sin demostrar nada.

Ahí tienen a JJ Macías. No dudo de su capacidad futbolística y mental, pero eso no alcanza a la hora de dar resultados con la camiseta que ha forjado grandes goleadores mexicanos. Debería tener algo de humildad y entender que está en un periodo de aprendizaje, que con el tiempo lo llevará al Viejo Continente.

“No me voy, que me corran”, dijo Vucetich (Foto: REUTERS/Juan Carlos Ulate)

Regreso al caso Vucetich. Es de mal gusto esperar decisiones directivas para saber que las cosas no marchan. Lo único que deja en claro el estratega es el interés de llevarse la tajada del pastel económico de la institución.

“No me voy, que me corran”, para cobrar las altas sumas económicas por indemnización. Y siempre me he preguntado ¿no se cansan de ganar miles y miles de dólares para su cuenta bancaria? Porque no creo que el Rey Midas viva al día o no cuente con un ahorro que le asegure su futuro y el de su familia con lo que ha ganado a lo largo de su exitosa carrera como entrenador.

No, señor Vucetich, hay valores que no se cambian por dinero. No venga hoy a decir que las maletas las tiene listas. ¡Tómelas y váyase! No espere que lo corran para sumar números a su arca. Haga lo que hizo gente como Robert Dante Siboldi, quien al sentirse invadido en lo profesional optó por decir adiós a uno de los clubes de envergadura como Cruz Azul.

El uruguayo no esperó con sus maletas en la puerta, las tomó y se fue. Estoy seguro que pronto volverá al escenario de la Primera División. Hay cuestiones de dignidad y profesionalismo que no se cambian por nada.

Cruz Azul ganó con comodidad 1-0 a las Chivas e hilaron su 12º victoria consecutiva, además de alargar la racha de partidos sin ganar del Guadalajara (Foto: Twitter/@CruzAzul)

No tengo nada en contra de Vucetich. Es un técnico con mucho conocimiento, exitoso y reconocido por todos, pero declaraciones como las de anoche sólo dejan en claro que son entrenadores de paso, que no piensan en proyectos a largo plazo, como lo fue el último con Matias Almeyda, comprometido con los colores rojiblancos.

Si a eso le sumamos que al interior de la plantilla no existe un convencimiento pleno de Víctor Manuel (sabido de buenas fuentes al interior del equipo), pues es cuestión de tiempo para que Vuce deje al Guadalajara sin pena de gloria como muchos que han pasado por ese banquillo, solo llevarse un buen dinero a sus bolsillos y dejar a la institución a la deriva, salvo por las semifinales que el propio Rey Midas alcanzó la temporada pasada.

Guadalajara está para proyectos grandes y entrenadores identificados con la afición y el equipo. Sinceramente, Vucetich podrá saber mucho de futbol, pero no contagia esa pasión hacia la afición que sigue al Rebaño.

Digamos que hay un cortocircuito como también le sucede con sus dirigidos. No solo de futbol viven los entrenadores y Vucetich en Chivas es más gris que los cielos llenos de nubarrones en plena época de lluvia.

