Aficionado de Tigres narró su pelea con Ricardo Ferretti y la responsabilidad que asumió el Club

Mauricio Culebro contactó al aficionado para ofrecerle una disculpa por la situación que vivió el sábado (Foto: Twitter/@TigresOficial)

Víctor Villarreal, el aficionado de Tigres que fue desalojado del Estadio Universitario en la derrota felina ante América, reveló en exclusiva a ESPN que el vicepresidente universitario, Mauricio Culebro, lo contactó para ofrecerle una disculpa por la situación que vivió el sábado.

“La directiva de Tigres ya se puso en contacto conmigo, en este caso es Mauricio Culebro el que me llamó y me dijo que la verdad agradecía que le haya tomado la llamada, está muy contento que la haya aceptado y se disculpó en nombre de la directiva, que no eran los modos. Me comentaba que sí le habían dicho, que ya se habían dado cuenta, habían revisado que yo no había insultado, no voy a insultar, no llego a insultar, jamás voy a proferir alguna palabra o andar gritando groserías en contra de alguien para insultar, es nada más futbol, queremos que dé el equipo no está dando, la presión la tiene el Tuca”.

El club tomó postura de la situación (Foto: captura de pantalla Twitter/@TigresOficial)

“Él la verdad se disculpa a nombre de la directiva a toda la afición, me incluye como en nombre de toda la afición, yo le mencioné que yo no estaba molesto por el insulto, yo no estaba molesto porque me haya dicho algo el Tuca. El Tuca no me sacó, es parte del futbol; básicamente le dije mi molestia es que no me debieron haber sacado, jamás me había salido de un partido, me sacan y me duele”.

“Me dice que no eran las formas, que sí hay un poquitito de presión, él quería agradecerme y que siga apoyando”, mencionó el aficionado.

El abonado de la sección ‘Platea’ por más de 25 años, mencionó que Ricardo Ferretti lo insultó durante el duelo entre felinos y Águilas, sin embargo, el seguidor incomparable toma el episodio como uno más en el futbol.

Ricardo Ferretti se enfrascó en una discusión con un aficionado durante el partido de Tigres vs América, donde el cuadro felino cayó 1-3 (Foto: EFE/Miguel Sierra)

“Pues básicamente me sacaron del estadio porque decían que no le podía gritar al Tuca. Me vuelvo a levantar, le vuelvo a gritar, metiste al ‘Diente’ y no metes a ‘Leo’, por qué no lo metes. Se voltea, me vuelve a gritar palabras altisonantes, me dice: ‘ya cállate’. Ahí ustedes le pueden borrar, pero me dice, ‘cállate pendejo, que te calles’, y en eso el que cuida, porque no fue el Tuca, le hace la indicación a otros acá de las gradas que me vengan a decir. El guardia, que por mucho tiempo lo conozco, me dice: ‘vámonos, no vamos a meternos en problemas, mejor salte, así para que no haya tema’. Le dije: ‘no tengo problema, déjame nada más agarrar los vasos para tirarlos, déjame pagar las cervezas, pues obviamente al final siempre le pagamos, no me voy a ir sin pagar”.

“No andaba borracho, no digo que no me tomé tres cervezas, salí con los vasos en las manos porque los iba a tirar realmente, pues no hay bote, no vamos a dejar basura, procuramos hacer eso, al salir siempre ahí se tira”, finalizó.

