Chicharito Hernández fue titular y capitán en victoria de LA Galaxy en pretemporada

LA Galaxy venció 1-0 a New England Revolution (Foto: Twitter@LAGalaxy)





LA Galaxy venció por la mínima diferencia 1-0 a New England Revolution en el primer partido oficial de pretemporada de los angelinos en el estadio Dignity Health Sports Park. Javier Hernández fue titular y portó el gafete de capitán ante la ausencia de Jonathan dos Santos, quien se encuentra con la selección mexicana.

“Chicharito está en gran forma física y está ayudando desde un lugar de liderazgo también al grupo”, dijo el técnico Greg Vanney después del triunfo. “Javier en su trabajo con los pies fue fantástico. Su disposición de ayudarnos a la hora de defender, no cesó en ayudar para recuperar balones y estuvo comunicándose con Jonny (Pérez) tratando de guiarlo en el proceso”.

Chicharito disputó 60 minutos y se le pudo observar muy participativo y comunicativo en el terreno de juego. Hernández, como uno de los líderes del vestuario, buscó apoyar a los jóvenes que lo acompañaron en el ataque del Galaxy.

“Javier está haciendo muy buenas cosas, para jugadores que son letales en el área, no solamente se trata de ellos, sino de todo el equipo creando oportunidades y reconociendo sus movimientos. Estoy muy satisfecho con dónde se encuentra físicamente y mentalmente. Sus movimientos se ven muy bien, tenemos cámaras que lo siguen y evaluamos nuestro juego en los entrenamientos y partidos. Conforme sigamos creciendo como grupo y entendiendo las combinaciones de juego adelante, le beneficiarán también a Javier”, agregó Vanney.

LA Galaxy venció 1-0 a New England Revolution (Foto: Twitter@LAGalaxy)

Chicharo colaboró en la jugada del gol, pues el pase fue buscándolo a él en el área y atrajo la marca de la defensa del Revolution, pero antes de que Chicharito pudiera hacer contacto, el balón fue desviado por el defensor rival. El desvío encontró a Jonathan Pérez quien entró solo al área y empujó con la frente el balón, venciendo al arquero Matt Turner. En la estadística oficial del encuentro, la asistencia fue atribuida a Hernández.

“Chicharito hace unos movimientos sin balón grandiosos, siento que aún no explotamos esas corridas que hace porque él está pensando dos o tres movimientos adelante, pero nuestros jugadores jóvenes sólo ven ese primer movimiento y no dónde exactamente quiere recibir el balón. Ya que lleguen los refuerzos más experimentados y nuestros jóvenes tengan más experiencia ayudará a Javier de cara al gol”, señaló Vanney.

New England creó más de veinte oportunidades en el área angelina, pero sus delanteros no anduvieron finos. Además de los yerros de Gustavo Bou, Adam Buksa y compañía, el arquero del Galaxy, Jonathan Bond, se erigió como la figura. El arquero británico es una de las nuevas contrataciones de los angelinos para la temporada 2021 y no defraudó en su debut defendiendo el arco del Galaxy. Bond tuvo 7 atajadas en el partido.

“Lo que le dije a los jugadores fue que perdimos muchos balones al jugar hacia atrás. No podemos perder balones jugando hacia atrás, es la muerte. Sobrevivimos hoy, Bond tuvo un gran partido, pero no vamos a sobrevivir muchos juegos si eso pasa. Será una combinación de no jugar hacia atrás tanto y cuando sí lo hagamos, que sea una herramienta para buscar ir al frente y poder conectar esos pases”, indicó el técnico estadounidense.

(Foto: Instagram/Ch14_)

LA Galaxy estuvo sin Jonathan dos Santos, Efraín Álvarez, Sebastián Lletget y Julián Araujo que se encuentran con sus respectivas selecciones nacionales en la presente fecha FIFA.

Los angelinos se volverán a enfrentar a Revolution este miércoles en el mismo escenario para un segundo partido de pretemporada.

SEGUIR LEYENDO: