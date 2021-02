“Toqué fondo”: Chicharito está en deuda con el LA Galaxy; prometió dar su mejor versión para la temporada 2021 de la MLS

Al igual que lo hizo Adama Traoré o Leon Goretzka, Chicharo quiere aumentar su masa muscular para rendir mejor en la cancha (Foto: Instagram/ch14_)

Javier “Chicharito” Hernández llegó como un fichaje “bomba” al LA Galaxy para la temporada 2020 de la MLS con el objetivo de llenar el vació que dejó el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien marcó 53 goles con los angelinos.

Sin embargo, ni el equipo ni el delantero mexicano cumplieron las expectativas. Y es que, al margen del reto que representó torneo pasado dentro y fuera de las canchas, debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), el LA Galaxy terminó sin playoffs al quedar en décimo lugar en la Conferencia del Oeste; mientras que Chicharito solo marcó dos goles en 12 juegos, y varios de ellos sin ser titular.

Ante estas pobres cifras, el máximo goleador de la Selección Mexicana recibió duras críticas, sobre todo al ser uno de los jugadores mejor pagados de la liga. Pero Javier asume su responsabilidad y confiesa sentirse en deuda con su equipo y afición. Así lo declaró este viernes en entrevista con el LA Times.

(Foto: Instagram/ch14_)

“Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven [en] cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No puede manejar todo eso” , declaró.

Tengo una gran deuda con mi club. Tengo una gran deuda con mis fanáticos, con la familia Galaxy

Y es que todo parece indicar que el ex Manchester United y Real Madrid está enfocado en lograr su mejor estado físico, pues desde hace semanas se puso a trabajar con entrenadores personalizados y quiere encontrar revancha lo más pronto posible.

Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor [...] Asumí toda la responsabilidad de lo que está en mis manos. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones y quiero llevarlas más allá, ni siquiera quiero decir límites. Porque para mí eso no existe

(Foto: Instagram/ch14_)

A sus 32 años, Hernández tomó el camino que han elegido jugadores como Adama Traoré (Wolverhampton) o Leon Goretzka (Bayern Múnich), quienes aumentaron considerablemente su masa muscular para obtener mejores resultados en la cancha, por lo que el próximo 17 de abril, fecha en la que arrancará la temporada 2021 de la MLS, podríamos ver una versión mejorada del atacante tapatío.

No he trabajado tan duro en toda mi vida. No he confiado en las personas adecuadas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, mi sueño, mi salud, mi comida y mis relaciones [...] Tengo 32, pero la cuestión es que hay muchas vías que muestran que la edad es un número

Cabe mencionar que, hace unas semanas durante una dinámica con sus seguidores de Instagram, Javier señaló que desea regresar a las convocatorias de Gerardo “Tata” Martino y ser pieza clave de México rumbo al Mundial de Qatar 2022. “Creo que sí y trabajo duro para lograrlo. Para que pueda hacer todo lo que está a mis manos y pueda tener todo para que se conspire a mi favor” , dijo en esa ocasión.

Solo hizo dos goles en su primera temporada en la MLS (Foto: Instagram/Ch14_)

La última vez que el director técnico argentino convocó al delantero fue en los amistosos de septiembre de 2019 frente a Estados Unidos y Argentina, en el que marcó gol al equipo de las “barras y las estrellas”.

Desde entonces, no ha sido requerido para ninguno de los compromisos nacionales y en gran medida por el buen momento que vive la figura del Wolverhampton de la Premier League, Raúl Jiménez.

