Regresar al TRI, no continuar como DT y su admiración a Omar Bravo: las confesiones que hizo Chicharito en Instagram

Si hay algo en lo que es muy activo Javier “Chicharito” Hernández es en las redes sociales, sobre todo en Instagram, y este sábado lo demostró realizando una divertida dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde hizo confesiones de su pasado y reveló sus planes a futuro.

El máximo goleador de la Selección Mexicana señaló que desea regresar a las convocatorias de Gerardo “Tata” Martino y ser pieza clave rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Creo que sí y trabajo duro para lograrlo. Para que pueda hacer todo lo que está a mis manos y pueda tener todo para que se conspire a mi favor

Cabe mencionar que la última ocasión que el director técnico argentino convocó al delantero de 32 años fue en los amistosos de septiembre de 2019 frente a Estados Unidos y Argentina, en el que marcó gol al equipo de las “barras y las estrellas”.

March 26, 2019; Santa Clara, CA, USA; Mexico forward Javier Hernandez (14) celebrates after midfielder Erick Gutierrez (25) scored a goal against Paraguay during the first half at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports

Desde entonces, no ha sido requerido para ninguno de los compromisos nacionales y en gran medida por el buen momento que vive la figura del Wolverhampton de la Premier League, Raúl Jiménez.

Siguiendo con el tema del Tricolor, indicó que su anotación más especial con la casaca azteca fue el que le hizo a Francia en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, pues lo vio Tomás Balcázar.

Es el mejor gol que he marcado, por la historia que hay detrás del mismo y porque mi abuelo estuvo en el estadio

Sobre su futuro, el ahora jugador de Los Ángeles Galaxy de la MLS, reveló que no está dentro de sus planes ser director técnico después de su exitosa carrera en las canchas.

La verdad es que no me gustaría ser entrenador. No he estudiado y no es algo que me llame la atención

Cuestionado sobre a quién admira en la historia del futbol mexicano, respondió que dos: Hugo Sánchez y el máximo goleador de Chivas, Omar Bravo.

Asimismo, aseguró que el inglés Wayne Rooney y el astro portugués Cristiano Ronaldo, son los mejores jugadores con los que le ha tocado jugar; mientras que calificó a los españoles Sergio Ramos y Gerard Piqué, así como el italiano Giorgio Chiellini y el brasileño Thiago Silva como los zagueros más difíciles de superar.

En cuanto a su amor por las Chivas del Guadalajara, no dudo en decir que le encantaría regresar al club más popular de la Liga MX. Incluso, dijo que su partido más especial en su carrera fue con el “Rebaño Sagrado”.

Diría que todo en mi carrera, pero si puedo mencionar uno, sería el de mi debut (con Chivas), porque ahí empezó todo

FOTO: JOSE MARIA MARTINEZ BURGOS/CUARTOSCURO.COM

Hernández también destacó que entre sus goles favoritos con Chivas fue el que hizo en su debut ante Necaxa y el de la inauguración del Estadio Akron ante el Manchester United.

Precisamente en dicho club fue donde vivió grandes momentos en el fútbol inglés; sin embargo, en su retorno con el West Ham United tuvo un claro descenso en su nivel de juego.

Al respecto, Javier mencionó que no quedó muy satisfecho con el equipo londinense pues no le dieron las oportunidades que le prometieron. No obstante, le indicó a un seguidor de los “Hammers” que es un gran equipo y una gran afición.

Lo disfruté mucho, aunque no me dieron las oportunidades que me prometieron que me darían. Lo disfruté mucho, los aficionados son increíbles, el estadio, todo. Lo disfruté mucho

Premier League calificó el fichaje del Chicharito Hernández como de los mejores de la historia (Foto: Twitter/ @ManUtd_Es)

En dos temporadas con el West Ham, “Chicharito” disputó un total de 63 encuentros, entre liga y copa, en los cuales consiguió un total de 17 goles y 4 asistencias.

Cabe señalar que, para la tercera temporada con los “Hammers”, Hernández únicamente disputó dos encuentros y metió un gol, para después ser transferido al Sevilla de La Liga española, en donde jugó únicamente nueve partidos e hizo tres anotaciones. En el Galaxy solo ha podido romper la red en dos ocasiones durante 12 encuentros.

