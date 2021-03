Qué pasó en el banco de suplentes de River con un micrófono y la charla técnica de Gallardo a segundos de comenzar el partido

El Superclásico entre Boca y River por el interzonal de la Fecha 5 de la Copa de La Liga Profesional tuvo un curioso episodio tras la salida de ambos planteles al campo de juego de La Bombonera. Las cámaras de la televisación del encuentro mostraron cómo un colaborador se acercó al banco de suplentes del conjunto visitante y quitó un micrófono del techo.

Esta situación generó suspicacias, ya que se da luego de que el director técnico del conjunto millonario tuvo un fuerte altercado con uno de los asistentes durante la derrota por 1 a 0 ante Argentinos Juniors la jornada pasada en el Monumental. Napoleón aprovechó lo acontecido para arrimarse a la mitad de la cancha y hablar con algunos de sus dirigidos sin la presencia de ningún micrófono.

“Él (Javier Uziga) sabe por qué se lo dije, se lo dije a él. Voy a empezar a sacar micrófonos, no me gusta que todo se haga público, ya no tenemos intimidad. Me gustaría que se hablara más del juego que lo que uno hizo con un árbitro o lo que le dijo a un ayudante técnico o un jugador. Pero no quiero que se arme un debate respecto a eso, no tengo nada contra el línea”, advirtió el Muñeco en la previa al choque con el Xeneize.









Noticia en desarrollo..