Boston Celtics suspendió por un año a su coach por “violar reglas internas”: la famosa actriz que quedó envuelta en el escándalo

Los Boston Celtics suspendieron a Ime Udoka (Credit: Darren Yamashita-USA TODAY Sports)

Antes del inicio de una nueva temporada, una noticia sacudió por completo a la NBA y el mundo del deporte. Los Boston Celtics, una de las franquicias más laureadas y finalistas en el último torneo, anunciaron de manera oficial la suspensión del entrenador Ime Udoka.

Según adelantó Adrian Wojnarowski, de ESPN, el coach se encontraba ante una posible acción disciplinaria por “violar reglas internas” de la institución de Massachusetts. Más tarde, el periodista Shams Charania añadió que el ex Los Angeles Lakers, New York Knicks, Portland Trail Blazers y Sacramento Kings, entre otros, “tuvo una relación íntima y consensuada inapropiada con una miembro femenina del personal del equipo”, algo que la franquicia consideró inapropiado y fuera de los códigos de conducta.

“Los Boston Celtics anuncian que el equipo ha suspendido al entrenador Ime Udoka para la temporada 2022-2023 por violar las directrices del equipo. Una decisión sobre su futuro en los Celtics más allá de esta temporada se tomará en una fecha posterior. La suspensión toma efecto de inmediato”, confirmó el club mediante un comunicado.

Casi en simultáneo, el entrenador de los Celtics rompió el silencio. “Quiero disculparme con nuestros jugadores, aficionados, con toda la organización de los Celtics y con mi familia por decepcionarlos. Lamento haber puesto al equipo en esta situación difícil, y acepto la decisión del equipo. Por respeto a todos los involucrados, no haré más comentarios”, comentó.

La noticia también repercutió en el mundo del espectáculo, ya que Udoka se encuentra en pareja desde 2010 con la actriz Nia Long, quien saltó a la fama por su participación The Fresh Prince of Bel-Air (El Príncipe del Rap), junto a Will Smith y en Boyz in the Hood. Juntos tuvieron a Kez Sunday, en noviembre del año siguiente.

La actriz Nia Long, pareja de Ime Udoka (Gettyimages)

Ante este escenario, sumado a que su asistente principal, Will Hardy, se convirtió en coach de Utah Jazz, la temporada de los Boston Celtics podría ser comandada por Joe Mazzulla. El hombre de 34 años viene de formarse en diferentes universidades de la NCAA Div. II.

Ime Udoka, luego de siete años como asistente de Gregg Popovich en los San Antonio Spurs, más una temporada en Philadelphia 76ers y una en Brooklyn Nets (también como asistente), se hizo cargo del equipo de Massachusetts en la temporada 2021-22, en la que llevó a su plantel a las finales luego de 12 años de espera.

Si bien cayeron por 4 a 2 ante los Golden State Warriors en la definición del torneo, antes se impusieron contra los Miami Heat de Jimmy Butler, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y los Brooklyn Nets de Kevin Durant. En la fase regular culminaron con un registro de 51-31.

